12 апреля 2024, 22:01

«Хезболла» выпустила около 40 ракет по Израилю

РИА «Новости»
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Ливанская группировка «Хезболла» выпустила около 40 ракет по территории Израиля. Часть из них были перехвачены, остальные упали на открытой местности. Информации о пострадавших в результате атаки пока не было. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.

«За последние несколько часов Армия обороны Израиля нанесла удары по ряду объектов на юге Ливана, чтобы устранить угрозу», - добавили в ЦАХАЛ.

В израильской армии также сообщили, что ранее система противовоздушной обороны перехватила два беспилотника «Хезболлы».

Ранее отмечалось, что Иран пригрозил атаковать военные объекты США , если американская армия вмешается в конфликт с Израилем.

В начале апреля Израиль нанес удар по посольству Ирана в Сирии. В результате атаки погибли сразу несколько высокопоставленных военнослужащих КСИР, в том числе бригадный генерал Мохаммад Захеди. Власти Ирана назвали удар по димписсии терактом и пообещали отомстить.

Израиль Ракеты Военные Иран Армия
12 апреля 2024, 21:37
Один человек погиб после падения кабины фуникулера в Турции
Freepik
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В турецкой провинции Анталья рухнула кабинка фуникулера на подъемнике, ведущем вверх на гору. Один человек погиб, семь получили ранения, в помощи нуждаются еще 184 пассажира, сообщила газета Sözcü со ссылкой на мэра города Мухиттина Беджека.

«К сожалению, наш гражданин погиб в результате крушения кабинки фуникулера. Мы организовали кризисный штаб. В 25 кабинках фуникулера остаются 184 человека», - заявил градоначальник.

Один из столбов канатной дороги Тюнектепе в районе Коньяалты сильно пострадал - упал по неустановленной причине, уточнило издание. Восемь человек из кабинки упали на каменистую площадку - один погиб, семь пострадали, в том числе двое детей.

По словам одного из очевидцев, перед поломкой кабинки он услышал хлопок, похожий на взрыв. После этого фуникулер сильно затрясло. На месте происшествия уже работают отряды пожарных, полиция, а также медицинские и спасательные бригады.

Система канатной дороги после аварии остановилась, поэтому еще 184 человека зависли в воздухе в фуникулерах. Сейчас ведутся работы по их безопасному спуску. По словам мэра Антальи, уже прибывают вертолеты для эвакуации людей. Всех раненых госпитализировали.

Ранее сотрудники гостиницы в Анталье нашли тело 40-летнего туриста из России в его номере. Пока неизвестно, от чего он скончался.

В турецкой провинции Анталья рухнула кабинка фуникулера на подъемнике, ведущем вверх на гору. Один человек погиб, семь получили ранения, в помощи нуждаются еще 184 пассажира, сообщила газета Sözcü со ссылкой на мэра города Мухиттина Беджека.

Турция Смертность
12 апреля 2024, 20:48
Шольц поставил условие для разговора с Путиным
РИА «Новости»
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что готов поговорить с президентом Владимиром Путиным, когда в России примут решение вывести войска с территории Украины. Об этом немецкий политик заявил в интервью изданию Tageszeitung.

«Такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что можете изменить ситуацию. Я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем», - сказал он.

На вопрос, когда это может произойти, Шольц сказал, что «когда Россия поймет, что навязанного мира не будет, а Путину придется отказаться от своей кампании и вывести войска».

Последний разговор канцлера Германии с президентом России Владимиром Путиным состоялся в декабре 2022 года. За несколько дней до объявления о начале спецоперации Шольц приезжал в Москву.

Немецкий политик отметил, что, некоторые страны, в том числе Украина, обсуждают «что-то, что способно привести всех к мирному процессу».

Германия Россия Владимир Путин Олаф Шольц
12 апреля 2024, 20:46
Старейшие в мире сиамские близнецы умерли в США
Unsplash
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В США умерли старейшие в мире сиамские близнецы Лори и Джордж Шаппел. Им было 62 года. Об этом сообщило американское похоронное бюро Leibensperger.

«Лори Л. Шаппелл и Дори А. Шаппелл, 62-летние сиамские близнецы из Рединга, скончались в воскресенье, 7 апреля 2024 года, в больнице Пенсильванского университета», - уточнили в организации.

Близнецы Шаппел - краниопаги, это значит, что они срослись головой. При рождении девочки получили имена Лори и Дори. Но позже Дори начала идентифицировать себя как мужчину и сменила имя на Джордж. Так они попали в Книгу рекордов Гиннеса, как первые в мире разнополые (по самоопределению) сиамские близнецы. В 2022 году они поставили еще один рекорд, став самыми старыми сиамскими близнецами в мире.

Джордж Шаппел выступал как кантри-певец, а его сестра Лори работала в прачечной. Джордж не мог ходить из-за проблем с позвоночником, поэтому Лори возила его на инвалидной коляске.

США Больницы
12 апреля 2024, 19:46
Иран пригрозил атаковать военные объекты США
РИА «Новости»
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Иран направил США предупреждение о том, что в случае вмешательства в конфликт с Израилем американские силы в регионе будут атакованы. Об этом сообщил портал Axios.

«Иран передал сообщение президенту Джо Байдену через несколько арабских стран: если Соединенные Штаты вмешаются в боевые действия между Израилем и Ираном, их силы атакуют», - говорится в публикации.

В настоящее время руководства США и Израиля готовятся к ракетным ударам Ирана в ответ на удар ЦАХАЛ по Дамаску, в котором погиб иранский генерал.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что иранская армия нанесет удар по Израилю в ближайшие двое суток. Под угрозой могут оказаться южные и северные районы страны.

Политолог Олег Гущин в беседе с «360» отметил, что США не смогут быстро справиться с Ираном в случае реального конфликта.

США Израиль Иран

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