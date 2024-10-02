02 октября 2024, 09:07

«Хезболла» ударила по скоплению бойцов ЦАХАЛ

Global Look Press
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Шиитское движение «Хезболла» нанесло артиллерийский удар по крупному скоплению войск ЦАХАЛ на севере Израиля. Об этом сообщил Telegram-канал ливанской организации.

Атака произошла в 07:15. Армия обороны Израиля подверглась атаке в районе населенного пункта Мисгав Ам - недавно его объявили закрытой военной территорией.

«Добились прямого и точного попадания», - заявили в «Хезболле».

Накануне ЦАХАЛ объявил о начале ограниченных, локализованных и целевых рейдов против объектов «Хезболлы» в Ливане. Минувшей ночью израильские военные атаковали объекты шиитского движения в Бейруте.

Вечером 1 октября произошла эскалация конфликта между Израилем и Ираном. КСИР выпустил по израильским объектам около 500 ракет, 90% из них достигли целей. Американский лидер Джо Байден приказал военным заступиться за Израиль.

Израиль Конфликт Ливана и Израиля «Хезболла» Конфликт Ирана и Израиля
02 октября 2024, 07:57
Шесть рейсов «Победы» задержали из-за закрытого неба Ирана
РИА «Новости»
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Лоукостер «Победа» задержал шесть рейсов из Москвы в Дубай и обратно из-за ограничения воздушного пространства Ирана. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Рейсы перенесли на три часа. Авиакомпания рекомендовала пассажирам следить за статусом рейса и временем задержки на табло аэропорта вылета.

«С клиентами в аэропортах будут работать представители „Победы“», - добавили в пресс-службе.

Пассажиров будут информировать об изменениях в рейсах по указанным в бронировании контактам. Также авиакомпания создала оперативные чаты для клиентов.

Ранее Росавиация призвала авиаперевозчиков воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирана и Ирака из-за ситуации на Ближнем Востоке.

По предварительным данным, при атаке иранская армия впервые выпустила по израильской территории гиперзвуковые ракеты. По информации агентства IRIB , Иран смог уничтожить радиолокационный щит противоракетного комплекса «Хец». Также КСИР поразил ракетами израильскую базу «Неватим» в пустыне Негев.

Авиакомпании Дубай Москва Конфликт Ирана и Израиля
02 октября 2024, 07:17
Иран впервые использовал гиперзвуковые ракеты для удара по Израилю
Global Look Press
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Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) впервые использовал гиперзвуковые ракеты Fattah для уничтожения израильского противоракетного комплекса (ПРК) «Хец». Об этом сообщило иранское агентство IRIB.

«КСИР впервые уничтожил радиолокационный щит ПРК „Хец“ 2 и 3 гиперзвуковыми ракетами Fattah», - сообщили журналисты.

Иран также уничтожил военную базу Израиля «Неватим» в пустыне Негев. Как минимум 90% иранских ракет достигли целей в Израиле, сообщили в КСИР. Корпус атаковал израильские объекты в ответ на убийства Хасана Насраллы, Исмаила Хании и других командиров «Хезболлы» и палестинского сопротивления.

Согласно данным ЦАХАЛ, иранский удар нанес минимальный ущерб благодаря работе систем противовоздушной обороны. Разрушения после падения ракет оказались незначительными.

Израиль Ракеты Иран Конфликт Ирана и Израиля
02 октября 2024, 05:54
«Обстановка напряженная». Дягтерев рассказал о действиях экипажа севшего в Минводах самолета
Unsplash
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Экипаж самолета с делегацией России во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко действовал профессионально во время полета из Москвы в Доху, который не состоялся из-за закрытия Ираном воздушного пространства. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, его слова передало РИА «Новости».

«Обстановка напряженная, экипаж действовал профессионально, спасибо <…> Приземлились в России, в Минводах», - заявил он.

Самолет вылетел из столицы примерно в 19:00 и должен был приземлиться в Доху около 00:30 по московскому времени. Однако из-за угрозы безопасности в воздушном пространстве Ирана судно развернулось и село в Минеральных водах.

Ранее появилась информация о другом самолете, который поменял траекторию из-за ситуации в Иране. Борт Red Wings летел из России в Израиль, но был вынужден приземлиться в аэропорту Шарм-эш-Шейх.

Самолеты Россия Иран Михаил Дегтярев Конфликт Ирана и Израиля
01 октября 2024, 23:27
Девять из 10. КСИР отчитался о ракетных ударах по Израилю
РИА «Новости»
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Не менее 90% иранских ракет достигли целей на территории Израиля, заявили представители Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). Военные отметили, что самые современные системы ПВО не смогли предотвратить ракетную атаку.

«Несмотря на то, что этот район был защищен самыми передовыми и обширными системами обороны, 90% выстрелов успешно поразили цели», - процитировало КСИР агентство ISNA.

Представители КСИР добавили, что нанесли удар по израильским объектам в ответ на убийства Исмаила Хании, Хасана Насраллы и ряда других командиров «Хезболлы» и палестинского сопротивления.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что Иран сумел пробить хваленый «Железный купол» - израильскую систему ПВО. По словам эксперта, все заявления о преимуществах системы - откровенная ложь.

Ракеты Конфликт Ирана и Израиля

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