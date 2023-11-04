«Группировка („Хезболла“ - прим. ред.) выпустила мощную ракету, еще не использовавшуюся в боевых действиях. <…> Она поразила позицию Израиля по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейш», - рассказал агентству неназванный источник, знакомый с ситуацией.

В ответ на атаку «Хезболлы» израильские самолеты поразили объекты движения ливанской группировки.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла не исключил вероятность широкомасштабной войны с Израилем. Генсек движения отметил, что «Хезболла» рискует не напрасно, они оттянули треть израильской армии от сектора Газа на границу с Ливаном.

Насрулла в своем выступлении заявил, что ситуация в Палестине из-за действий Израиля в последние годы была очень жесткой , а мир закрывал на это глаза. Генсек поприветствовал иракские и йеменские силы, которые предпринимают действия в защиту палестинцев в секторе Газа.