«Хезболла» ударила по израильской военной базе под Тель-Авивом

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«Силы сопротивления запустили несколько ракет по разведцентру Глилот», - указали в публикации.

Операцию провели в защиту Ливана и его народа в ответ «на варварские бомбардировки израильской авиации».

Также представители движения обстреляли несколько поселений. В Авивиме, Дальтоне и Йироне работали сирены воздушной тревоги. Накануне вечером «Хезболла» ударила по военным объектам в северной части города Хайфа. Для атаки организация использовала баллистические ракеты.

Как сообщило Reuters со ссылкой на источники, после очередных ударов израильской авиации на связь не выходил командующий иранским спецназом «Аль-Кудс» Исмаил Каани. Собеседники агентство отметили, что офицер отправился в Ливан после гибели Насраллы.