08 октября 2024, 08:27

«Хезболла» ударила по израильской военной базе под Тель-Авивом

РИА «Новости»
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Движение «Хезболла» ударило по нескольким военным объектам в северной части Израиля. Основной целью стала база израильской военной разведки Глилот под Тель-Авивом. Об этом сообщили в Telegram-канале движения.

«Силы сопротивления запустили несколько ракет по разведцентру Глилот», - указали в публикации.

Операцию провели в защиту Ливана и его народа в ответ «на варварские бомбардировки израильской авиации».

Также представители движения обстреляли несколько поселений. В Авивиме, Дальтоне и Йироне работали сирены воздушной тревоги. Накануне вечером «Хезболла» ударила по военным объектам в северной части города Хайфа. Для атаки организация использовала баллистические ракеты.

Как сообщило Reuters со ссылкой на источники, после очередных ударов израильской авиации на связь не выходил командующий иранским спецназом «Аль-Кудс» Исмаил Каани. Собеседники агентство отметили, что офицер отправился в Ливан после гибели Насраллы.

Израиль Ракеты Военные «Хезболла»
08 октября 2024, 08:50
Куба захотела стать страной-партнером БРИКС
РИА «Новости»
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Правительство Кубы с официальной просьбой обратилось к президенту России Владимиру Путину о присоединении к блоку БРИКС в статусе государства-партнера. Об этом в социальной сети X сообщил генеральный директор МИД республики по двусторонним вопросам Карлос Перейра.

«Куба в письме президенту России Владимиру Путину официально обратилась с просьбой о включении в БРИКС в роли „страны-партнера“. Путин является председателем объединения, укрепляющего свои позиции в качестве ключевого игрока глобальной геополитики и надежды для Глобального Юга», - написал он.

Посол России на Кубе Виктор Коронелли отмечал, что РФ рассчитывает на присутствие делегации Кубы на предстоящем саммите БРИКС в Казани. Он напомнил, что президент страны Мигель Диас-Канель уже получил приглашение от Путина.

Ранее стало известно, что о желании присоединиться к БРИКС заявила Сирия.

Куба Россия БРИКС
07 октября 2024, 23:46
«Ваше превосходительство». Лукашенко обиделся на приветствие российского дипломата
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого в московском аэропорту встретила российская делегация, удивился приветствию одного из дипломатов. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», опубликовавший кадры встречи.

Один из российских дипломатов обратился к белорусскому лидеру со словами «Ваше превосходительство».

«Какое превосходительство? Где ты это видел?» - отшутился Лукашенко.

После этого он поблагодарил российского дипломата и пожал ему руку.

Лукашенко прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет 8 октября.

Канал уточнил, что рабочий визит главы Белоруссии в Россию уже начался. Лукашенко уже переговорил с Госсекретарем Союзного государства, а также послом РБ в РФ.

Ранее сообщили, что у Лукашенко запланированы неформальные встречи с лидерами стран организации - президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

До этого белорусский лидер поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, отметив, что Минск высоко оценивает позицию России в плане развития взаимовыгодных отношений с Белоруссией.

Дипломатия Белоруссия Александр Лукашенко Россия Владимир Путин Москва
07 октября 2024, 22:04
Белорусским силовикам разрешили сбивать беспилотники всеми способами
Pixabay
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К борьбе с незаконно проникающими на территорию Белоруссии беспилотниками подключили сотрудников всех силовых структур республики, а не только военных. Они получили право использовать против дронов физическую силу, специальные средства и оружие. Новый указ подписал лидер страны Александр Лукашенко. Документ опубликовали на его официальном сайте.

Новый указ внес поправки в документ от 2019 года «О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов». Теперь в него включили беспилотные воздушные суда, транспортные средства, катера, подводные беспилотники и наземные аппараты, которые управляются дистанционным способом или действуют в автоматическом режиме.

Кроме того, право на использование оружия и специальных средств получили и сотрудники Следственного комитета республики, комитета государственных экспертиз, органов финансовых расследований и государственного контроля, а также госинспекции охраны животного и растительного мира, МЧС и таможенники.

В конце сентября белорусские пограничники принудительно посадили неизвестный беспилотник, летавший в 100 метрах от границы с Литвой. По данному факту следователи возбудили административное дело и начали проверку.

До этого два беспилотника заметили рядом с летевшим вертолетом президента Белоруссии Александра Лукашенко во время его рабочей поездки в Пинский район республики. Комментируя случившееся глава государства заявил, что вопрос с безопасностью воздушного судна - это прерогатива службы безопасности, но прямая атака его вертолета станет поводом для объявлению войны.

Белоруссия Беспилотники Военные Александр Лукашенко Оружие
07 октября 2024, 20:21
Рыбаки нашли туристку в желудке акулы в Индонезии
Unsplash
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Туристка из США отправилась с друзьями в дайвинг-тур в Индонезию. Во время погружения женщина погибла в пасти акулы, сообщила газета The Sun.

По данным издания, 68-летняя американка ныряла возле острова Реонг. Во время дайвинга ее унесло сильным течением. У гида не получилось вытащить туристку из воды на лодку.

Спасатели искали женщину восемь дней, потом операцию пришлось остановить из-за опасных погодных условий. Вскоре рыбак нашел в желудке пойманной им акулы человеческие останки. На трупе был черный гидрокостюм, поэтому местные чиновники решили, что его носила пропавшая дайверша.

Ранее акула напала на российского туриста , который плавал в водах мальдивского атолла Нуну. Подводный хищник укусил мужчину за ногу, теперь ему предстоит пройти длительную реабилитацию.

В конце прошлого года жертвой нападения акулы стала 26-летняя женщина.

Она успела посадить на надувную лодку своего пятилетнего сына, но сама забраться не успела.

США Спасатели Женщины Индонезия Акулы

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