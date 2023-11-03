По их данным, крайний срок выполнения требований - сегодня, 3 ноября. В этот день планируется выступление лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы - если бои не прекратятся, он объявит о всеобщей мобилизации и начале военных операций против Израиля.

Ранее источники СМИ сообщали, что Соединенные Штаты просили Израиль не бить по «Хезболле», чтобы не усугубить конфликт: если ливанская группировка ввяжется в войну, Израилю придется воевать на два фронта. Кроме того, в этом случае в войну неминуемо окажутся втянуты США и Иран.

Власти Ливана не раз подчеркивали, что не хотят войны.

Накануне ЦАХАЛ атаковал ряд объектов «Хезболлы» в Ливане в качестве ответа на многократные обстрелы с ливанской территории.