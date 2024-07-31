«Хезболла» пригрозила Израилю за убийство политического лидера ХАМАС

«Гибель Хании придаст бойцам сопротивления на всех его фронтах еще больше упорства для продолжения борьбы и укрепит их решимость противостоять сионистскому врагу», - заявила пресс-служба движения.

«Хезболла» выразила соболезнования и назвала Хании одним из величайших лидеров современности. По мнению ливанцев, он выступил против проекта Америки, отстаивающей свою гегемонию, и погиб мученической смертью.

Хании и его телохранитель умерли при обстреле резиденции в Тегеране. ХАМАС возложил ответственность на Израиль, но представитель ЦАХАЛ отказался комментировать обвинения. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что произошло политическое убийство, и предупредил об угрозе эскалации.