«Хезболла» пригрозила Израилю ответом на убийство замглавы политбюро ХАМАС

«Хезболла» считает действия израильской армии преступным покушением на ливанский суверенитет.

«Это преступление не останется без ответа и наказания», - заявили представители группировки.

Во вторник, 2 января, в южном пригороде ливанской столицы произошел взрыв. По предварительным данным погибли четыре человека. В списке жертв замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и еще два человека. Взрыв произошел в результате удара израильского беспилотника и случился в опорном пункте «Хезболлы».

Чиновник военного ведомства США рассказал The Washington Post о причастности армии Израиля. В пользу этой версии говорит и заявление израильского министра финансов Бецалеля Смотрича, который похвалил военнослужащих за эти действия, о чем написало здание Times of Israel.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал прогноз по палестино-израильскому конфликту. По его словам, боевые действия в Газе продлятся еще много месяцев, привело его слова радио Sputnik.