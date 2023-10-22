«Хезболла» подтвердила атаку двух позиций ЦАХАЛ на границе Ливана

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Шиитское движение нанесло удары по двум позициям ЦАХАЛ в Эль-Байяде и Эль-Маликии. «Хезболла» использовала для этих целей противотанковые ракеты. Со стороны Эль-Байяда зафиксировали столбы дыма.

Ранее израильская армия обстреляла ливанскую границу в ответ на атаки «Хезболлы» по территории Израиля. ЦАХАЛ также выпустил снаряды по «террористической ячейке» , которая собиралась ударить ракетами по району Авивим. Израильская армия опубликовала кадры уничтожения позиций боевиков.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус обвинил «Хезболлу» в том, что она втягивает Ливан в конфликт между Израилем и палестинским ХАМАС. По его словам, ливанская организация пожалеет о своем решении поддержать палестинское движение. Конрикус добавил, что Ливан многое потеряет из-за вмешательства в ситуацию.