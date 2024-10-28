«Хезболла» озвучила условие для прекращения огня с Израилем
Шиитское движение «Хезболла», базирующееся в Ливане, готово следовать положениям резолюции Совета безопасности ООН, которая предусматривает прекращение огня между Израилем и Ливаном. Однако это возможно только при условии, что Бейрут включат в мирные инициативы по сектору Газа. Об этом сообщил телеканал LBC со ссылкой на источник.
Спикер парламента Ливана Набих Берри передал властям Катара и Египта предложение «Хезболлы». Условием согласия является обсуждение этого вопроса в Дохе наряду с темой прекращения огня в Газе.
«Египетско-катарская встреча состоится с ХАМАС, в то время как высокопоставленный катарский посланник по безопасности посетит Бейрут для обсуждения требований и проблем Ливана», -указали авторы материала.
В ходе переговоров по ситуации в секторе Газа, отметил источник канала, наметилось некоторое продвижение. Речь идет об обмене заложниками.
Ранее «Хезболла» нанесла ракетный удар по базе Глилот близ Тель-Авива. Огонь открыли по месту скопления живой силы ЦАХАЛ в поселении Мискафан на границе Ливана и Израиля.
Армия Израиля в свою сообщила о ликвидации преемника Насраллы - главы исполнительного совета ливанского движения Хашема Сафи ад-Дина.