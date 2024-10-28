«Хезболла» озвучила условие для прекращения огня с Израилем

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Спикер парламента Ливана Набих Берри передал властям Катара и Египта предложение «Хезболлы». Условием согласия является обсуждение этого вопроса в Дохе наряду с темой прекращения огня в Газе.

«Египетско-катарская встреча состоится с ХАМАС, в то время как высокопоставленный катарский посланник по безопасности посетит Бейрут для обсуждения требований и проблем Ливана», -указали авторы материала.

В ходе переговоров по ситуации в секторе Газа, отметил источник канала, наметилось некоторое продвижение. Речь идет об обмене заложниками.

Ранее «Хезболла» нанесла ракетный удар по базе Глилот близ Тель-Авива. Огонь открыли по месту скопления живой силы ЦАХАЛ в поселении Мискафан на границе Ливана и Израиля.

Армия Израиля в свою сообщила о ликвидации преемника Насраллы - главы исполнительного совета ливанского движения Хашема Сафи ад-Дина.