«Хезболла» ответила на подрывы пейджеров ударами из «Катюш» по Хайфе

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Организация подтвердила, что выпустила ракеты по военному израильскому объекту в Хайфе.

«Бойцы исламского сопротивления нанесли удар ракетами „Фади-1“, „Фади-2“ и „Катюшами“ по военно-промышленному комплексу „Рафаэль“, расположенному на севере Хайфы», - отметили представители «Хезболлы».

В пресс-службе движения добавили, что атака стала ответом на «бойню» в разных районах Ливана 17 и 18 сентября.

Участники ливанской организации также поразили авиабазу ЦАХАЛ Рамат-Давид. По объекту выпустили десятки ракет «Фади-1» и «Фади-2». На авиабазе и в порту Хайфы в результате обстрела вспыхнули пожары.

Ранее агентство Reuters сообщило, что руководство «Хезболлы» раздало своим участникам пейджеры за несколько часов до массовой детонации. Верхушка организации не подозревала, что средства связи могут таить в себе опасность.