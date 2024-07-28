«Хезболла» опровергла удары по Голанским высотам

«Причиной гибели мирных граждан стало падение израильской противоракеты. Исламское сопротивление не несет ответственности за этот инцидент», - сказано в заявлении.

В субботу в результате удара по поселку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах погибли 12 детей из местной общины горцев-друзов. Ранения получили около 30 человек. Ракета упала на стадионе, где в это время находились преимущественно подростки.

Администрация президента США Джо Байдена выразила беспокойство , что ракетная атака по Голанским высотам может привести к полномасштабной войне между Израилем и «Хезболлой».