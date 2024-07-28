28 июля 2024, 04:37

«Хезболла» опровергла удары по Голанским высотам

РИА «Новости»
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Движение «Хезболла» уведомило командование Временных сил ООН в Ливане, что не подвергало ракетному удару поселок на Голанских высотах. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Причиной гибели мирных граждан стало падение израильской противоракеты. Исламское сопротивление не несет ответственности за этот инцидент», - сказано в заявлении.

В субботу в результате удара по поселку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах погибли 12 детей из местной общины горцев-друзов. Ранения получили около 30 человек. Ракета упала на стадионе, где в это время находились преимущественно подростки.

Администрация президента США Джо Байдена выразила беспокойство , что ракетная атака по Голанским высотам может привести к полномасштабной войне между Израилем и «Хезболлой».

Израиль Ракеты Войны ООН Ливан
28 июля 2024, 03:53
«Отвратительно и запрещено законом». Песков высказался по поводу открытия Игр в Париже
Global Look Press
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Некоторые моменты в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были совершенно отвратительными. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля признался, что не смотрел целиком трансляцию, лишь «выжимки».

«Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты. <…> Это отвратительно, а главное - это запрещено по закону в нашей стране. Можно только радоваться, что наши зрители этого не видели», - подчеркнул Песков.

Церемония открытия Олимпийских игр прошла 26 июля в Париже у Эйфелевой башни. В Сети обсуждают участие в мероприятии трансвеститов* и других ЛГБТ*-персонажей. В СМИ отметили, что церемония открытия показала крах цивилизации и христианской культуры в странах Евросоюза.

Законы Дмитрий Песков Россия Франция Олимпиада в Париже — 2024
28 июля 2024, 02:10
Администрация Байдена выразила беспокойство надвигающейся войной Израиля и Ливана
РИА «Новости»
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Власти США опасаются, что удар по Голанским высотам со стороны Ливана приведет к полномасштабному военному противостоянию между Израилем и движением «Хезболла». Об этом написало издание Axios со ссылкой на американских чиновников.

«Администрация [президента США Джо] Байдена крайне обеспокоена, что ракетная атака <…> по Голанским высотам может привести к полномасштабной войне между Израилем и „Хезболлой“», - указали в материале.

Без перемирия в сектора Газа война между «Хезболлой» и Израилем становиться все более вероятной, США окажутся втянутыми в очередной конфликт.

Девять человек погибли, около 30 получили ранения при ракетном обстреле Голанских высот со стороны Ливана. Снаряды взорвались на местном стадионе, пострадали подростки.

США Израиль Военные Войны Джо Байден
28 июля 2024, 01:56
«Низкий IQ». Трамп публично оскорбил Харрис
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп публично раскритиковал умственные способности своего оппонента на предстоящих выборах Камалы Харрис. Это произошло на выступлении республиканца на конференции Bitcoin, сообщило РИА «Новости».

«В этом зале сидят люди с высоким IQ. Мой оппонент имеет низкий IQ, причем я говорю не о [нынешнем президенте США Джо Байдене], я говорю о Камале Харрис», - сказал он.

Ранее американские журналисты предположили, что нападки Трампа на Харрис могут обернуться для него потерей избирателей. Женщинам, латиноамериканцам, афроамериканцам и молодым людям не понравится такое отношение политика к сопернице.

Предвыборный штаб Трампа был нацелен на представлении Байдена как слабого соперника перед оппонентом. Однако выход нынешнего президента США из предвыборной гонки застал врасплох республиканцев.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис
28 июля 2024, 01:52
В Турции призвали Палестину извиниться за отказ посетить страну
РИА «Новости»
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара ждет извинений от главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, который отказался выступить в парламенте Турции. Об этом сообщила газета Türkiye.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара ждет извинений от главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, который отказался выступить в парламенте Турции. Об этом сообщила газета Türkiye.

«Пусть господин Аббас не обижается, но ему необходимо извиниться, так как мы его пригласили, а он не приехал», - сказал Эрдоган.

По его словам, в Турции ждали приезда Аббаса. Также политик отметил, что ни один добросовестный человек не может оправдать беспринципность США, когда в их конгрессе рукоплещут премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, который является «маньяком-Гитлером».

«Когда мы видим тех, кто аплодирует убийству сорока тысяч невинных людей, мы беспокоимся и о своем будущем», - признался Эрдоган.

Ранее Эрдоган сравнил Нетаньяху с Адольфом Гитлером из-за «преступлений против человечности» в Газе. По его словам, происходящее в анклаве выходит за рамки толерантности.

США Турция Израиль Реджеп Эрдоган Премьеры Конфликт Израиля и Палестины Палестина Биньямин Нетаньяху

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