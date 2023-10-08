«Хезболла» объявила о возможном участии в войне с Израилем — СМИ
Движение «Хезболла» подключится к военной операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля, если страна будет «упорствовать в своей глупости». Об этом заявил глава исполкома партии Хашем Сафиеддин на пресс-конференции в Бейруте, сообщило издание Times of Israel.
По словам Сафиеддина, к обострению конфликта привели непродуманные действия Израиля, который «перешел все границы». Представитель движения обратился к США и израильскому руководству с обвинением в «нарушении исламских святынь».
Он добавил, что к «Наводнению Аль-Аксы» может подключиться вся исламская нация.
Ранее ливанское движение «Хезболла» предприняло удары по трем израильским пунктам на границе. Представитель организации сообщил, что группировка нанесла «прямое поражение» по РЛС армии противника.
В ответ ЦАХАЛ атаковал один из районов Ливана. Представители армии Израиля сообщили, что готовились к подобному развитию событий. Позже «Хезболла» подтвердила свое участие в «ожесточенных столкновениях» в нескольких израильских городах у границ Ливана.