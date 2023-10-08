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По словам Сафиеддина, к обострению конфликта привели непродуманные действия Израиля, который «перешел все границы». Представитель движения обратился к США и израильскому руководству с обвинением в «нарушении исламских святынь».

Он добавил, что к «Наводнению Аль-Аксы» может подключиться вся исламская нация.

Ранее ливанское движение «Хезболла» предприняло удары по трем израильским пунктам на границе. Представитель организации сообщил, что группировка нанесла «прямое поражение» по РЛС армии противника.

В ответ ЦАХАЛ атаковал один из районов Ливана. Представители армии Израиля сообщили, что готовились к подобному развитию событий. Позже «Хезболла» подтвердила свое участие в «ожесточенных столкновениях» в нескольких израильских городах у границ Ливана.