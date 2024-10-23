«Хезболла» нанесла ракетный удар по базе Глилот близ Тель-Авива

«Бойцы исламского сопротивления высокоточными ракетами атаковали принадлежащую военной разведке базу Глилот в пригороде Тель-Авива», - заявили представители «Хезболлы».

Также в пресс-службе добавили, что бойцы движения в ночь на среду совершили ракетный удар по месту скопления живой силы ЦАХАЛ в поселении Мискафан на границе Ливана и Израиля.

Утром 23 октября армия обороны Израиля объявила о ликвидации председателя исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дина. Его считали преемником бывшего генерального секретаря организации Хасана Насруллы.

Три дня назад Израиль уничтожил более 65 боевиков «Хезболлы » на юге Ливана, а также пусковые ракетные установки.