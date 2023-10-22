«Хезболла» может втянуть Ливан в конфликт с Израилем — ЦАХАЛ
Атаки шиитской группировки «Хезболла» могут втянуть Ливан в войну с Израилем. Такое заявление сделал пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус, написала газета The Times of Israel.
«„Хезболла“ <…> втягивает Ливан в войну, от которой он ничего не приобретет, но может многое потерять», - сказал Конрикус.
Он обвинил террористическую группировку в умышленном «нагнетании ситуации».
Минобороны Израиля ранее предостерегало «Хезболлу» от вмешательства в конфликт с ХАМАС. Глава ведомства Йоав Галлант заявил, что группировка пожалеет о своем решении, за которое уже начала расплачиваться. «Впереди большие испытания» и следует быть «готовыми ко всему», добавил он.
ЦАХАЛ пообещал увеличить число ударов по сектору Газа. Целью каждого удара израильской армии являются боевики ХАМАС, а она специально прячутся в жилых домах, уверяют в Армии обороны Израиля.