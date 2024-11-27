«Хезболла» атаковала Тель-Авив в ответ на удары по Бейруту

Читайте нас в:

Во вторник утром авиация Израиля начала серию ударов по Бейруту. Эти удары пришлись, в основном, по центру и южному пригороду. Атаки на ливанскую столицу продолжались до поздней ночи.

«В ответ на удары по Бейруту и преступления Израиля против гражданского населения <...> бойцы исламского сопротивления атаковали ряд важных военных объектов в Тель-Авиве и его пригороде группами беспилотников», - сообщили в пресс-службе движения.

В «Хезболле» также отметили, что все цели удалось поразить.

Ранее Израиль и движение «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня в Ливане. Израильский премьер Нетаньяху пригрозил жесткими мерами в случае срыва этих договоренностей.