24 января 2024, 05:01

Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз в штате Нью-Гэмпшир

РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США от республиканской партии Никки Хейли поздравила бывшего главу Белого дома Дональда Трампа с победой на праймериз, которые прошли во вторник в штате Нью-Гемпшир. О победе Трампа сообщило издание Associated Press News.

«Я хочу поздравить Дональда Трампа с его победой сегодня. Он ее заслужил. Я хочу это признать», - сказала Хейли, выступая перед сторонниками.

Кандидат отметила, что впереди у нее «десятки шагов» и она не снимет свою кандидатуру. Следующие праймериз пройдут в штате Южная Каролина, где Хейли ранее была губернатором.

Хейли напомнила, что дважды голосовала за Трампа и гордилась тем, что служила Америке в его кабинете. В президентскую гонку она вступила, беспокоясь о будущем своей страны.

Трамп ранее выразил уверенность, что действующий президент США Джо Байден снимет свою кандидатуру с предвыборной гонки. Хейли Трамп назвал «поджигательницей войны» и добавил, что она «неизбираема».

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
24 января 2024, 04:42
Режим ЧС ввели в Сахалинской области ввели из-за циклона
Freepik
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Режим чрезвычайной ситуации из-за усиления циклона ввели на территории Сахалинской области. Об этом заявил губернатор Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил о проведении заседания комиссии по ситуации с непогодой в Сахалинской области. На встрече также были представители силовых структур. Лимаренко отметил, что следует прочистить магистральные дороги, чтобы «все органы жизнеобеспечения выполняли свои функции».

«На данный момент из соображений безопасности временно приостановили работу общественного транспорта. Когда он начнет работать, мы сделаем специальное объявление», - написал он.

Губернатор заявил, что поручил МЧС и ГИБДД патрулировать улицы и растаскивать автомобили, которые вязнут в снегу и блокируют движение.

Лимаренко отметил, что снегопад продлится несколько дней. Он призвал жителей, незадействованных в мероприятиях по устранению последствий циклона, оставаться дома. Помимо этого, губернатор призвал работодателей перевести персонал на дистанционную работу.

Ранее во Владивостоке из-за непогоды сорвало крыши в двух зданиях. Они рухнули на припаркованные автомобили.

ГИБДД Дороги Погода Снегопад
24 января 2024, 04:08
Грузовик с 60 тоннами газа взорвался в Монголии, есть погибшие
Freepik
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Грузовик с 60 тоннами газа взорвался в Улан-Баторе недалеко от крупного рынка Дунжингарав. Об этом сообщил монгольский новостной сайт News.mn.

По данным автором статьи, после взрыва началось возгорание. На место происшествия прибыли пожарные и спасатели. В настоящий момент весь масштаб разрушений и количество пострадавших уточняют правоохранители. По предварительной информации, погибло шесть человек, более 10 пострадавших госпитализировали.

Во время ЧП грузовик отбросило на 30-40 метров. Как отметили очевидцы, пламя очень быстро разгоралось, поэтому задело несколько других машин и жилой дом, находящийся рядом.

Журналисты предположили, что причиной происшествия могла стать авария с участием другой машины.

Ранее в Уганде на автотрассе Масака - Мбарара взорвалось колесо грузовика. В итоге погибло 10 человек.

Грузовики Газ Взрывы Машины Монголия
24 января 2024, 03:45
«Похудел и выглядел изможденным». Глава Пентагона впервые появился после операции
Global Look Press
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Глава Пентагона Ллойд Остин впервые после госпитализации появился на публике. Он выступил на видеоконференции перед контактной группой помощи Украине. По мнению издания The Daily Mail, министр выглядел изможденным.

Глава Пентагона Ллойд Остин впервые после госпитализации появился на публике. Он выступил на видеоконференции перед контактной группой помощи Украине. По мнению издания The Daily Mail , министр выглядел изможденным.

«Он, казалось, похудел и выглядел изможденным, когда сидел у белой стены с <…> гербом Министерства обороны справа от него. Были видны маленькие флаги США и Украины», - сказано в материале.

Журналисты отметили, что Остин вышел на работу после выписки из больницы, где ему сделали операцию. Он был в медучреждении с 1 января. До этого мужчина столкнулся со шквалом критики в свою сторону, потому что пытался скрыть состояние своего здоровья.

В декабре у военного деятеля нашли рак простаты. Как отметили в Минобороны США, некоторое время он будет работать дистанционно. После выписки Ллойд выразил благодарность медикам из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида. Также он заявил, что признателен тем, кто присылал ему пожелания о выздоровлении.

США Пентагон Больницы
24 января 2024, 03:34
«На вашей совести». Лавров и постпред Израиля Эрдан обменялись упреками
РИА «Новости»
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Глава МИД РФ Сергей Лавров и постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками во время заседания Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу. Его слова передало РИА «Новости».

Дипломат из еврейского государства раскритиковал Иран и обвинил его в отправках вооружений России, которое ВС РФ якобы используют в зоне специальной военной операции.

«Сегодня некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести», - заявил российский министр.

Лавров призвал не хоронить решение Организации Объединенных Наций о формировании палестинского государства, как однажды похоронили «единогласно одобренные этим Советом минские договоренности 2015 года».

Ранее глава МИД РФ заявил, что российская сторона не портила отношения с Америкой , поэтому не будет «просить прощения» для их налаживания. Также он отметил, что России не на что жаловаться.

Израиль Сергей Лавров Россия МИД РФ ООН

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