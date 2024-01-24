Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз в штате Нью-Гэмпшир

«Я хочу поздравить Дональда Трампа с его победой сегодня. Он ее заслужил. Я хочу это признать», - сказала Хейли, выступая перед сторонниками.

Кандидат отметила, что впереди у нее «десятки шагов» и она не снимет свою кандидатуру. Следующие праймериз пройдут в штате Южная Каролина, где Хейли ранее была губернатором.

Хейли напомнила, что дважды голосовала за Трампа и гордилась тем, что служила Америке в его кабинете. В президентскую гонку она вступила, беспокоясь о будущем своей страны.

Трамп ранее выразил уверенность, что действующий президент США Джо Байден снимет свою кандидатуру с предвыборной гонки. Хейли Трамп назвал «поджигательницей войны» и добавил, что она «неизбираема».