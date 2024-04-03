03 апреля 2024, 22:13

Херш рассказал о сигналах ЦРУ по поводу теракта в «Крокус Сити Холле»

РИА «Новости»
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ЦРУ якобы предупредило российские спецслужбы о том, что боевики готовят теракт в Москве. Об этом на сайте Substack заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

При этом он сослался на неназванных представителей ведомства, знакомых с ситуацией.

«Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано „срочно“ и передавалось перед концертом от ЦРУ российской разведке», - написал Херш.

По словам его источника, США также якобы сообщили о том, что информация о предстоящей атаке была «достоверной», а сам теракт должен был произойти в «краткосрочной» перспективе.

При этом Херш утверждает, что американская разведка заранее не знала, что теракт произойдет именно в «Крокус Сити Холле».

Ранее Херш заявил, что мирные переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной могли начаться несколько месяцев назад, но этому помешали власти США. Они пригрозили президенту Украины Владимиру Зеленскому лишением денег на невоенные нужды.

Разведка США Россия Теракт в «Крокусе»
03 апреля 2024, 22:04
В работе WhatsApp, Facebook и Instagram произошел серьезный сбой
Freepik
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Некоторые пользователи столкнулись с ошибками в работе мессенджера WhatsApp. Это следует из данных Downdetector.

Также сбои наблюдают пользователи социальных сетей Instagram* и Facebook*. Когда юзеры пытаются зайти на площадки, то перед ними появляются сообщения о проблемах с соединением. Трудности с подключением наблюдаются по всему миру.

Накануне массовый сбой случился в работе Telegram. Пользователи пожаловались, что не могли загрузить фотографии и видеофайлы. Больше всего ошибок фиксировали у москвичей и петербуржцев. Также с проблемами столкнулись жители Минска.

* Платформы Facebook, Instagram и WhatsApp принадлежат компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.

Facebook WhatsApp Instagram
03 апреля 2024, 20:44
Пошлину на вина из стран НАТО предложили повысить до 200%
РИА «Новости»
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Предложение ввести пошлину в 200% на произведенное в странах Североатлантического альянса вино потребует взвешенного рассмотрения. Об этом РБК заявила зампред правительства Виктория Абрамченко.

«Конечно, мы должны зеркально отвечать на введенные в отношении России санкции», - отметила она.

При этом, по ее словам, подходить к решению этого вопроса надо взвешенно и с привлечением экспертов на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию Абрамченко напомнила, что пошлину на ввоз вина из недружественных стран уже повышали.

Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка. Организация предложила установить импортные ввозные пошлины для вина, в том числе игристого и крепленого, из стран НАТО в 200%.

Госдума РФ Россия Пошлины НАТО Вино Правительство РФ
03 апреля 2024, 20:02
Сотня хаски с радостным лаем удрала из зоокафе в Китае
Pxhere
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Около 100 хаски сбежали из зоокафе в торговом центре города Шэньчжэнь в Китае. Как сообщил Telegram-канал Shot, один из посетителей не закрыл дверь и лохматая свора бросилась наутек.

Около 100 хаски сбежали из зоокафе в торговом центре города Шэньчжэнь в Китае. Как сообщил Telegram-канал Shot , один из посетителей не закрыл дверь и лохматая свора бросилась наутек.

«Сотня хаски сбежала из зоокафе и с радостным лаем устроила гонки по торговому центру в Китае», - написали авторы публикации.

На поимку псов ушел примерно час. Но всех питомцев целыми и невредимыми удалось вернуть на место.

В начале весны из московского зоопарка сбежал орангутан. Примат небольшой, поэтому он не представлял опасности для окружающих. Зверя тоже быстро поймали и вернули в вольер.

Собаки Зоопарки Китай
03 апреля 2024, 17:26
Умер менеджер рок-группы MC5 Джон Синклер
Global Look Press
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Американский писатель, поэт, активист и менеджер рок-группы MC5 Джон Синклер умер на 83-м году жизни. Об этом сообщила газета Detroit News.

Синклер скончался от сердечной недостаточности в больнице американского города Детройт. Смерть писателя подтвердил его представитель Мэтт Ли.

«Я не думаю, что люди осознавали, насколько он был сведущим в американской музыке и был подтвержденным экспертом во всех формах американского джаза и ритм-н-блюза», - поделился он.

Синклер оказал большое влияние на зарождение панк-культуры. Он получил 10 лет за хранение марихуаны, а после долгие годы выступал за ее легализацию. На митинге в поэта в 1971 году его поддержали такие артисты, как Джон Леннон, Йоко Оно, Стиви Уандер и другие. С 2005 года он вел свою программу на радио.

США Музыка Писатели

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