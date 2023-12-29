29 декабря 2023, 15:35

Хавьер Милей официально отказался от участия Аргентины в БРИКС

Читайте нас в: Google Новости

Аргентинский президент Хавьер Милей официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. Об этом сообщил телеканал TN.

Глава южноамериканского государства написал об этом в письмах президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину. Он уточнил, что не считает уместным участие Аргентины в БРИКС в данный момент.

Милей также сообщил о своем решении премьер-министру Индии Нарендре Моди , президенту Бразилии Луле да Силве и лидеру ЮАР Сирилу Рамафосе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что многие страны Латинской Америки сохранили интерес к БРИКС , несмотря на позицию Аргентины. Установить партнерские связи с организацией хотят около 30 государств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала расширение БРИКС «холодным душем» для Запада. Некоторые страны решили развиваться, опираясь на международное право, добавила дипломат. В расширенном составе БРИКС заработает с 1 января 2024 года.

Аргентина Россия Владимир Путин БРИКС
29 декабря 2023, 12:18
Ракета Falcon Heavy вывела на орбиту секретный космоплан американских военных
Читайте нас в: Google Новости
Тяжелая ракета Falcon Heavy вывела на орбиту беспилотный космоплан Х-37В Космических сил Соединенных Штатов. Трансляцию вели на сайте компании SpaceX.

Запуск произвели с космодрома в центре Кеннеди 28 декабря в 20:07 по восточному времени (29 декабря, 04:07 по московскому времени).

Космоплан Х-37В представляет собой один из самых секретных военных проектов США. Цели этой миссии строго засекречены. Американские космические силы рассчитывают, что аппарат проведет широкий спектр экспериментов и испытаний.

Это седьмой полет космоплана, но раньше его запуск осуществляли с помощью ракеты Falcon 9 и аппаратов Atlas V компании Space X.

В ноябре фирма американского бизнесмена Илона Маска запустила во второй испытательный полет космический корабль Starship на ракете-носителе Super Heavy. Во время первого испытательного полета в апреле двигатель аппарата нанес урон стартовой площадке. К осени SpaceX улучшила систему ее защиты.

США Ракеты SpaceX
29 декабря 2023, 09:55
«Болезненный зуд военачальников». Сенатор ответил на призыв Нидерландов готовиться к войне с Россией
Читайте нас в: Google Новости
Нидерланды присоединились к призыву других небольших европейских стран готовиться к якобы вероятной войне с Россией. Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков назвал такие заявления болезненным зудом военачальников. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«И главком вооруженных сил Нидерландов [Мартин Вийнен] туда же - призывает свою не слишком большую страну срочно готовиться к войне с Россией. Этот болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием», - заявил он.

Сенатор обратил внимание на то, что зачастую чем меньше страна, тем яростней она рвалась в бой. Алексей Пушков заявил, что от таких государств ничего не зависело и не им принимать решение о боестолкновении.

По его мнению, власти таких стран, как Нидерланды, прекрасно понимали, что Россия не угрожала им. Именно поэтому, уверен сенатор, они позволяли себе делать провокационные заявления и принимать грозный вид, который никого не напугает.

Мартин Вийнен призвал набрать в армию больше резервистов и добровольцев. Он заявил, что нидерландскому обществу следует подготовиться к вооруженному конфликту с Россией.

Международные отношения Войны Россия Нидерланды
29 декабря 2023, 09:54
Ирак заявил о нарушении своего суверенитета после ударов ВС США
Читайте нас в: Google Новости
Удары ВС США по целям в Ираке «грубо нарушают» суверенитет республики и наносят ущерб двусторонним отношениям. Об этом заявили в пресс-службе премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани.

«Это явно враждебный и неконструктивный акт», - добавили в заявлении, появившемся на странице пресс-службы в Facebook*.

Американская сторона атаковала иракские военные объекты утром 26 декабря «под предлогом ответных мер». В результате, по данным иракских властей, погиб человек и были ранены еще 18, среди которых мирные жители. Правительство Ирака «осуждает то, что произошло», указывается в сообщении.

В Минобороны Соединенных Штатов удар по трем объектам группировки «Катаиб Хезболла» и связанных с ней группировок в Ираке преподнесли как ответ на «серию нападений» на американских военных в Сирии и Ираке.

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

США Ирак
29 декабря 2023, 08:57
Взрывы произошли в Одесской области
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Утром 29 декабря в Одесской области прогремели взрывы. Произошло не меньше пяти прилетов, сообщило издание «Украина.ру».

«Сообщают о не менее чем пяти прилетах в Одесской области. В самом городе прилетов не было», - заявили журналисты.

По информации издания, Одесскую область атаковали ракетами. Официально власти не комментировали эту информацию. Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил о ночном пожаре в Одессе. Он вспыхнул от обломков дрона, который сбили украинские военные.

Мощные взрывы произошли в Киеве , Днепропетровске и Запорожье. Ночью атаковали Львов, Черкассы и Харьков. В последнем зафиксировали не меньше шести прилетов.

Одесса

Новости по теме