Харви Вайнштейна госпитализировали в США

У 72-летннего Вайнштейна также диабет, высокое кровяное давление, стеноз позвоночного канала, жидкость в сердце и легких. Об этом рассказал представитель и тюремного консультанта Крейг Ротфельд.

Вайнштейн уже жаловался на проблемы со здоровьем. В прошлый раз его госпитализировали в апреле.

Кинопродюсера приговорили к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и принуждении к оральному сексу. Дополнительно мужчине дали 16 лет по обвинению в изнасиловании.

Ранее звезда отечественного кино Татьяна Васильева раскритиковала женщин , обвинивших Вайнштейна в домогательствах. По мнению артистки, некоторые из «жертв» сами вешались на продюсера.