Харрис заявила о готовности исполнять обязанности Байдена

Вопрос об обеспокоенности американцев возрастом президента журналисты подняли во время одной из поездок Харрис. Ее прямо спросили, означают ли волнения на этот счет то, что политик должна начать исполнять обязанности президента.

«Я готова исполнять обязанности. Вопрос об этом не стоит», - заявила в ответ Харрис.

При этом она добавила, что все, кто следит за ее работой, видят ее способности к руководству.

В последние месяцы на плечи Харрис легло множество задач, отметила WSJ, это были и темы, связанные с позицией администрации Байдена по абортам в стране, и вопросы по ситуации в секторе Газа.