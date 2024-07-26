26 июля 2024, 04:37

Харрис выразила готовность к дебатам с Трампом и обвинила его, что тот «пошел на попятную»

РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что готова к дебатам с республиканцем Дональдом Трампом 10 сентября и обвинила его в том, что тот «пошел на попятную». Слова Харрис привело РИА «Новости».

«Он ранее согласился на это, а теперь, кажется, он пошел на попятную, но я готова», - заявила Харрис журналистам.

Второй раунд дебатов был запланирован на 10 сентября на телеканале АВС. Однако с тех пор у демократов сменился кандидат и команда Трампа заявила, что не может пообещать участие в этом мероприятии. Площадку для дебатов предложил близкий к республиканцам телеканал Fox News.

Политолог Владимир Корнилов считает, что демократы начали усиленно «раскручивать» Камалу Харрис в надежде вернуть спонсоров. Согласно «рейтингам», у вице-президента 44% голосов, как и у Трампа.

США Рейтинги Дональд Трамп Камала Харрис Демократическая партия США
26 июля 2024, 04:47
Стало известно, почему российские туристы боятся выходить из отелей в Турции
Freepik
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Туристы в Турции стали больше времени проводить в отелях из-за аномальной жары. Об этом заявил президент Профессиональной ассоциации менеджеров отелей (POYD) Хакан Саатчиоглу, его слова передало издание Turizmguncel.

Он отметил, что с каждым годом в стране становится все жарче и жарче. Это уже привело к негативным последствиям в области туризма.

«На туризм серьезно повлияли самые важные месяцы июль и август. <…> Гости платили большие сборы и начинали страдать от температур. Отдых туристов может быть безрадостным днем и вечером. Из-за жары гость боится покидать отель <…> Гость начинает проводить время либо в холле, либо в своей комнате», - рассказал Саатчиоглу.

Он отметил, что если в ближайшие годы средняя температура воздуха в сезон отпусков не понизится, туристический сектор в государстве серьезно пострадает.

Ранее турецкие журналисты заявили о появлении сильного конкурента в борьбе за туристов из РФ. Им оказалась Грузия.

Отдых Турция Туризм Отели Отпуск Жара
26 июля 2024, 02:07
Американскую авиабазу в Ираке обстреляли ракетами
Unsplash
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По территории авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке, где базируются США и войска международной коалиции, нанесли ракетный удар. Эту информацию РИА «Новости» подтвердил официальный представитель Пентагона.

«Мы можем подтвердить, что удар был совершен по территории за пределами базы, повреждений и пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Штаты на данный момент пока не могут сказать точно, сколько было выпущено снарядов и откуда.

Сайт Shafaq News со ссылкой на источник в службе безопасности сообщил ранее, что было выпущено две ракеты.

В июне возле посольства США в Ливане сириец открыл стрельбу. Нападавшего обезвредили ливанские военные. Ранение получил охранник диппредставительства.

США Ракеты Пентагон Военные Ирак
25 июля 2024, 22:22
Специалисты узнали, как космический беспилотник Китая поможет в военных действиях
РИА «Новости»
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Разработанному в Китае беспилотному многоразовому космическому аппарату нашли военное применение. Об этом сообщил агентству Reuters преподаватель кафедры оптической космической ситуационной осведомленности в Делфтском технологическом университете Марко Лангбрук.

«Очевидно, что у него есть военное применение, включая, например, тщательный осмотр объектов противника или выведение их из строя», - сказал он.

По его словам, еще беспилотник может дозаправлять спутники.

В мае этого года Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-5 Y8». Она стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань с зондом «Чанъэ-6». Аппарату нужно доставить на Землю грунт с обратной стороны Луны.

До этого Китай вывел на орбиту первый коммерческий спутник с искусственным интеллектом. Так специалисты узнают действие алгоритмов ИИ в невесомости, а также получат возможность создания удаленной платформы системы связи.

Беспилотники Военные Китай
25 июля 2024, 17:41
«Много витает тестостерона». Захарова ответила Бербок на заявление о сильных женщинах
Global Look Press
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Сильные женщины в России, в отличие от США, всегда приносят пользу. Об этом написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она ответила на комментарий министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, в котором та высказалась о вице-президенте США Камале Харрис. Немецкий дипломат объяснила, что женщины в определенных ситуациях могут принести пользу, а не навредить.

Захарова высмеяла слова Бербок и рассказала об отличиях между Россией и странами Запада с «либеральной диктатурой».

«Когда живешь в мире традиционных ценностей, где в воздухе тоже иногда слишком много витает тестостерона, сильные женщины не в определенных ситуациях, а во всех приносят пользу», - подчеркнула она.

Ранее Бербок назвала Россию самой большой угрозой для безопасности Европы. Она указала, что Западу не удалось выстроить с российским руководством «других» отношений.

Германия США Мария Захарова Женщины Россия МИД РФ

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