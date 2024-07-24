Харрис стала «зерном раскола» американских демократов

Он указал на признаки раскола и отметил, что многие демократы отказались поддержать нового преемника президента Джо Байдена.

«В США уже пишут об отсеивании ключевых фигур в случае победы Камалы Харрис. Видимо, это те в „элите администрации“, кто не воспринимал ее всерьез», - подчеркнул сенатор.

Пушков добавил, что Джо Байден хотел избежать «зерна раскола». Он также отметил, что споры в демпартии только играют на руку республиканцу Дональду Трампу.

Ранее Байден впервые появился на публике после того, как отказался от участия в предвыборной гонке. Американский лидер сел в самолет Air Force One, чтобы отправиться в Вашингтон. По данным Washington Post , глава государства 24 июля выступит с обращением к американцам.