06 ноября 2024, 09:05

Харрис решила не выступать с речью перед сторонниками этой ночью

Global Look Press
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис не собирается делать никаких публичных заявлений этой ночью. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство Associated Press.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп тем временем готовится выступить перед своими сторонниками в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Там царит атмосфера праздника.

Республиканцы ликуют , сообщала NYP. В Майами сторонники Трампа вышли на улицы и уже начали отмечать успех Трампа на выборах.

США Выборы президента США Камала Харрис
06 ноября 2024, 09:00
Трамп победил Харрис в ключевом штате Пенсильвания
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу над представителем демократов Камалой Харрис в Пенсильвании с результатом 51,2% после обработки 90% протоколов. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Согласно опубликованным данным, Трамп получил 51,2% голосов избирателей, а кандидатуру Харрис предпочли 47,8% избирателей.

Победитель выборов в Пенсильвании получит 19 голосов выборщиков. Это самое большое количество среди всех колеблющихся штатов.

Ранее также стало известно, что Трамп получил голоса четверых из пяти выборщиков в штате Небраска.

Решающими на выборах будут результаты голосования в колеблющихся штатах, где значительного перевеса нет ни у одной из партии. В этом году к ним относятся Висконсин, Аризона, Джорджия, Невада, Мичиган, Северная Каролина и Пенсильвания.

Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис
06 ноября 2024, 07:52
Республиканцы лишили демократов контроля над сенатом
Википедия
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Республиканская партия получила половину мест в сенате на выборах в США и лишила демократов контроля над верхней палатой американского конгресса. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По данным источника, республиканцы уже получили 50 из 100 мест, тогда как у демократов всего лишь 42 кресла.

В текущем составе демократы контролируют 51 место в сенате, а представители Республиканской партии - 49 мест. Согласно американскому законодательству, в том случае, если число голосов в сенате делится поровну при рассмотрении законодательных инициатив, то решающее слово примет вице-президент США, обладающий полномочиями председателя верхней палаты конгресса.

Республиканцы также лидируют на выборах в палату представителей США на выборах. Согласно прогнозу, они уже обеспечили себе 159 кресел из 435, тогда как у демократов - 103.

США Конгресс США Выборы президента США
06 ноября 2024, 06:36
Трамп сократил отрыв от Харрис в колеблющемся Висконсине
РИА «Новости»
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Отрыв кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа от представителя Демпартии Камалы Харрис в колеблющемся штате Висконсине сократился до одного процентного пункта. Это данные после подсчета 48% голосов на выборах президента США, сообщило агентство Associated Press.

США Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис Выборы
06 ноября 2024, 06:26
Республиканцам предрекли победу на выборах в сенат и палату представителей
РИА «Новости»
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Республиканская партия опережает демократов на выборах в сенат и палату представителей США в рамках голосования за места в конгрессе. Такой прогноз сделали аналитики телеканала Fox News.

По их данным, Республиканская партия набирает 48 мест в сенате, а демократы - 38. Всего же в верхней палате конгресса 100 кресел.

В палате представителей республиканцы в настоящий момент получили 114 мест, а демократы - 80. Всего там 435 мест.

Всеобщие выборы в США стартовали 5 ноября. На них изберут президента и вице-президента, треть сената и всю палату представителей конгресса, а также более 10 губернаторов. Большинство участков для голосования закроются 6 ноября к 08:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получил 178 голосов выборщиков по итогам промежуточной обработки бюллетеней. У Харрис - 99 голосов.

По последним данным, Трамп побеждает во Флориде, Алабаме, Миссисипи и Техасе. Харрис выиграла в Новой Англии, Нью-Йорке и Нью-Джерси.

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