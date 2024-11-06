Харрис решила не выступать с речью перед сторонниками этой ночью

Республиканская партия получила половину мест в сенате на выборах в США и лишила демократов контроля над верхней палатой американского конгресса. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По данным источника, республиканцы уже получили 50 из 100 мест, тогда как у демократов всего лишь 42 кресла.

В текущем составе демократы контролируют 51 место в сенате, а представители Республиканской партии - 49 мест. Согласно американскому законодательству, в том случае, если число голосов в сенате делится поровну при рассмотрении законодательных инициатив, то решающее слово примет вице-президент США, обладающий полномочиями председателя верхней палаты конгресса.

Республиканцы также лидируют на выборах в палату представителей США на выборах. Согласно прогнозу, они уже обеспечили себе 159 кресел из 435, тогда как у демократов - 103.