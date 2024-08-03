03 августа 2024, 19:35

Харрис призвала Трампа не менять условия проведения дебатов

Global Look Press
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Публичный спор вокруг дебатов устроили кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп и пока не получившая выдвижения вице-президент Камала Харрис. Своими мнениями политики обменялись в социальных сетях.

Новый раунд дебатов между представителем Демократической и Республиканской партии США планировали провести 10 сентября на телеканале ABC. Но действующий президент Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке и снял свою кандидатуру.

Трамп объявил, что прошлые договоренности уже не актуальны и потребовал переноса встречи на 4 сентября и проведения дебатов на Fox News , так как ABC известен своими симпатиями к демократам.

«Мы договорились с Fox News о дебатах с Камалой Харрис в среду, 4 сентября. Ранее были запланированы дебаты Джо Байдена на канале ABC, но они были отменены». - написал политик на своей странице в социальной сети Truth Social.

Такое поведение сильно удивило Камалу Харрис, которая ответила оппоненту через социальную сеть X (бывший Twitter).

«Нужно перестать играть в игры и прийти, как он и обещал, на дебаты 10 сентября. Я буду там в любом случае, чтобы воспользоваться возможностью обратиться к нации в прайм-тайм», - написала она.

В минувшую пятницу, 2 августа предвыборный комитет Демократической партии объявил, что вице-президент Камала Харрис получила поддержку необходимого числа делегатов для выдвижения на президентские выборы. Окончательное решение примут на съезде, который пройдет в понедельник.

США Дональд Трамп Камала Харрис Демократическая партия США Республиканская партия США
03 августа 2024, 21:16
«Дружба с Россией». Тысячи немцев вышли на митинг в Берлине
Unsplash
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В Берлине прошла акция под лозунгом «Мир, свобода, правда». Протестующие призвали наладить отношения с Россией, сообщили «Известия».

Демонстранты прошлись по улицам столицы Германии и собрались у Колонны Победы. У них в руках были транспаранты и плакаты с надписями: «Остановите войну с Россией!», «Дружба с Россией», «Я не воюю с Россией!» и «Мир без оружия!».

Также среди участников акции звучали призывы продолжить расследование подрыва «Северных потоков», который поставил Германию в энергетическую зависимость.

В протестном марше насчитали около семи тысяч человек, а для участия в последующей демонстрации зарегистрировались 17 тысяч.

Ранее в Барселоне прошла акция, участники которой призвали открыть границы для российских туристов.

Германия Россия Митинги Северный поток
03 августа 2024, 19:29
Чат-боты научились создавать биологическое оружие
Unsplash
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Чат-боты с искусственным интеллектом способны помочь пользователям создавать биологическое оружие. Такое предупреждение сделал биохимик и бывший инспектор ООН по вооружениям Рокко Касагранде, сообщило агентство Bloomberg.

Касагранде протестировал работу чат-бота Claude. Для этого ученый сформировал команду экспертов в области микробиологии и вирусологии, которые задавали нейросети вопросы о наиболее опасных патогенах и том, как их синтезировать и приобрести. В итоге биохимику удалось собрать дюжину пробирок с ингредиентами, которые могли бы вызвать еще одну пандемию.

«Смертельный рецепт ему дал чат-бот на основе искусственного интеллекта», - подчеркнули авторы материала.

Искусственный интеллект способен помочь создать оружие массового поражения, которое можно изготовить даже в подвале или школьной лаборатории. Сочетание инноваций - синтетической биологии и искусственного интеллекта - окажется настоящим ужасом, указали журналисты.

Американский сенат заинтересовался опасностью ИИ в области биотехнологий и биотерроризма еще летом 2023 года. Исследователь биобезопасности Джонас Сэндбринк предупредил, что с появлением новых технологий придется перестраивать законодательство.

Ранее Белый дом представил новый проект в области искусственного интеллекта, назвав его радикальной мерой для защиты от потенциальных рисков, связанных с нейросетью. Но на деле пока он крайне слаб.

Искусственный интеллект Оружие ООН
03 августа 2024, 18:15
КСИР пообещал жестко наказать организаторов убийства Хании
Global Look Press
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США и Израиль получат жестокий урок за убийство лидера политического крыла палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Как сообщило иранское агентство IRNA, такое заявление выпустила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции.

США и Израиль получат жестокий урок за убийство лидера политического крыла палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Как сообщило иранское агентство IRNA , такое заявление выпустила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции.

Ответственность за ликвидацию политика организация возложила на военных Израиля и поддержавшее их правительство США. В КСИР уточнили, что здание, где находился Хания, поразили снарядом малой дальности с боеголовкой весом около семи килограммов.

«Ответом за это преступление станет суровое наказание, которое придет в соответствующее время, в соответствующем месте и надлежащего качества», - говорится в сообщении.

Глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания погиб в Тегеране во время инаугурации нового президента Ирана. Духовный лидер страны Али Хаменеи после этого призвал нанести ответный удар по Израилю , который пока не последовал.

По данным газеты The Wall Street Journal, попытки американских и европейских дипломатов уговорить власти Ирана не провоцировать крупный конфликт на Ближнем Востоке оказались безуспешными. Представители ближневосточной страны подчеркнули, что удар будет.

Власти Израиля перевели вооруженные силы в состояние повышенной готовности и призвали своих партнеров в регионе прийти на помощь в случае атаки Ирана. По словам источников журналистов, власти страны опасаются масштабной атаки по сравнению с налетом беспилотников в апреле.

США Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины Исмаил Хания
03 августа 2024, 17:41
Израиль ударил по командному центру ХАМАС на севере Газы
Global Look Press
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Истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по командному центру ХАМАС на севере сектора Газа. Члены палестинской группировки использовали для помещения школьного комплекса для производства оружия и укрытия своего командования. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В организации подчеркнули, что координаты объекта предоставили разведывательные службы Израиля. В ходе своей работы в палестинском анклаве они установили, что участники ХАМАС использовали здание учебной организации для координации терактов на территории Израиля Также в помещениях хранилось и производилось оружие.

Перед вылетом истребителей военные предприняли шаги по предупреждению мирного населения о предстоящем ударе и призвали людей эвакуироваться. Здание поразили при помощи высокоточных боеприпасов.

Израиль Армия Конфликт Израиля и Палестины

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