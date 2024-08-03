Харрис призвала Трампа не менять условия проведения дебатов

Новый раунд дебатов между представителем Демократической и Республиканской партии США планировали провести 10 сентября на телеканале ABC. Но действующий президент Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке и снял свою кандидатуру.

Трамп объявил, что прошлые договоренности уже не актуальны и потребовал переноса встречи на 4 сентября и проведения дебатов на Fox News , так как ABC известен своими симпатиями к демократам.

«Мы договорились с Fox News о дебатах с Камалой Харрис в среду, 4 сентября. Ранее были запланированы дебаты Джо Байдена на канале ABC, но они были отменены». - написал политик на своей странице в социальной сети Truth Social.

Такое поведение сильно удивило Камалу Харрис, которая ответила оппоненту через социальную сеть X (бывший Twitter).

«Нужно перестать играть в игры и прийти, как он и обещал, на дебаты 10 сентября. Я буду там в любом случае, чтобы воспользоваться возможностью обратиться к нации в прайм-тайм», - написала она.

В минувшую пятницу, 2 августа предвыборный комитет Демократической партии объявил, что вице-президент Камала Харрис получила поддержку необходимого числа делегатов для выдвижения на президентские выборы. Окончательное решение примут на съезде, который пройдет в понедельник.