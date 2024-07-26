Харрис призвала Нетаньяху скорее заключить сделку с ХАМАС

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Харрис отметила, что провела с Нетаньяху конструктивную беседу и выразила обеспокоенность большим количеством жертв среди мирного населения анклава. Речь шла в том числе о прекращении огня в секторе Газа.

«Я также выразила серьезную озабоченность тяжелыми гуманитарными условиями», - добавила вице-президент США.

Она поддержала проект договоренностей о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, предложенный ранее американским лидером Джо Байденом.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал многолетнюю политику США на Ближнем Востоке причиной эскалации в регионе. Решения американцев привели к гибели почти 40 тысяч мирных жителей.