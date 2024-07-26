26 июля 2024, 07:38

Харрис призвала Нетаньяху скорее заключить сделку с ХАМАС

Global Look Press
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Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис заявила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о необходимости как можно скорее заключить сделку с палестинским движением ХАМАС. Слова политика привел ТАСС.

Харрис отметила, что провела с Нетаньяху конструктивную беседу и выразила обеспокоенность большим количеством жертв среди мирного населения анклава. Речь шла в том числе о прекращении огня в секторе Газа.

«Я также выразила серьезную озабоченность тяжелыми гуманитарными условиями», - добавила вице-президент США.

Она поддержала проект договоренностей о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, предложенный ранее американским лидером Джо Байденом.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал многолетнюю политику США на Ближнем Востоке причиной эскалации в регионе. Решения американцев привели к гибели почти 40 тысяч мирных жителей.

США Конфликт Израиля и Палестины
26 июля 2024, 07:57
«Были удивлены». Выход Байдена из предвыборной гонки застал штаб Трампа врасплох
Global Look Press
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Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа удивился выходу действующего американского лидера Джо Байдена из предвыборной гонки. Об этом сообщило издание Axios.

Некоторые республиканские инсайдеры предупреждали руководство кампании Трампа о том, что отказ Байдена от переизбрания реален. Когда президент США заявил о своем решении, у команды бывшего американского лидера было готово минимум три материала в отношении Байдена.

«Мы были удивлены скоростью, с которой они избавились от Джо Байдена… Я лично думал, что это произойдет на неделю позже», - заявил старший советник кампании Трампа Джейсон Миллер.

Теперь республиканцам придется срочно прорабатывать стратегию нападок на вице-президента США Камалу Харрис.

Американский политолог и аналитик Джон Кавулич заявил, что Байден слишком стар и немощен , чтобы еще четыре года быть президентом.

США Дональд Трамп Джо Байден
26 июля 2024, 07:49
Политолог назвал настоящую причину отказа Байдена от участия в выборах
Global Look Press
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Лидер США Джо Байден выступил с обращением к американцам, но отказался признавать настоящие причины своего выхода из президентской гонки. Об этом ТАСС заявил американский политолог и аналитик Джон Кавулич.

Он обратил внимание, что выступление Байдена в Овальном кабинете лишь «усилило впечатление того, что его физическое состояние ухудшается все быстрее». Глава государства в своей речи обошел важнейшие вопросы - проблемы со здоровьем и снижение популярности среди граждан, добавил аналитик.

«Честный человек признал бы, что он оценил результаты опросов, и то, о чем эти результаты свидетельствуют. О том, что он слишком стар и немощен, чтобы еще четыре года быть президентом», - заключил он.

Вместо того, чтобы признать правду, Байден назвал основной причиной своего ухода необходимость «объединить партию в этот критический момент», заключил эксперт.

Ранее политолог Владимир Шаповалов назвал лицемерными слова американского президента о заслуженном втором сроке и отказе от амбиций. Он также напомнил, что в истории США еще ни один из лидеров, победивших на праймериз, не уходил с президентской гонки.

США Выборы президента США Джо Байден
26 июля 2024, 07:27
Трампа предупредили о рисках из-за жесткой критики Харрис
Global Look Press
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Критика американского вице-президента Камалы Харрис может обернуться для экс-лидера США Дональда Трампа потерей части избирателей. Об этом сообщил Bloomberg.

В издании предположили, что от Трампа из-за его нападок на соперницу могут отвернуться латиноамериканцы, афроамериканцы, молодежь и женщины. В агентстве отметили, что предвыборный штаб Трампа разрабатывал тактику противостояния с президентом Джо Байденом таким образом, чтобы представить его слабым соперником, но тот вышел из президентской гонки.

Отказ главы государства от выборов застал помощников республиканца врасплох, и им пришлось пересмотреть свои планы. В издании подчеркнули, что о рисках потерять избирателей Трампа предупредил его однопартиец, спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Ранее экс-лидер США назвал соперницу «радикальной левой сумасшедшей» , которая в случае победы на выборах разрушит страну за год. Трамп добавил, что Харрис не обладает необходимыми компетенциями и не справится с ролью президента.

США Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис
26 июля 2024, 07:20
Маск и Нетаньяху в Вашингтоне обсудили технологическое сотрудничество
Global Look Press
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время поездки в США встретился с бизнесменом Илоном Маском. Они обсудили возможности искусственного интеллекта и технологическое сотрудничество, заявил политик в соцсети X.

Переговоры прошли в Вашингтоне после выступления Нетаньяху в американском конгрессе. Премьер сообщил, что говорил с Маском о развитии технологий.

«Мы обсудили возможности и вызовы искусственного интеллекта, его воздействие на экономику и общество, а также обсудили пути технологического сотрудничества с Израилем», - сказал он.

Маск следил за речью израильского премьера в парламенте. Он обвинил членов Демократической партии в открытом антисемитизме. Визит Нетаньяху в США сопровождался уличными протестами и общественными акциями пропалестинских активистов. Например, они подбросили в гостиницу, где остановился политик, кузнечиков и личинок.

Израиль Искусственный интеллект Международные отношения Илон Маск Технологии Биньямин Нетаньяху

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