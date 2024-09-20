Харрис пригрозила расстрелом любому, кто вторгнется в ее дом
Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис заявила, что застрели любого, кто ворвется в ее дом. Об этом сообщило издание Hill.
Вопрос об оружии возник, когда Харрис разговаривала с известной ведущей Опрой Уинфри на предвыборном мероприятии.
«Если кто-то вломится в мой дом, он будет застрелен», - сказала кандидат в президенты Соединенных Штатов.
Как отметили авторы материала, Харрис сказала это со смехом.
Политик собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным Bloomberg , переговоры пройдут в Вашингтоне на следующей неделе.
Главный редактор журнала Responsible Statecraft Келли Влахос раскритиковала заявления Трампа и Харрис по Украине. По ее словам, кандидаты на пост главы Белого дома не имеют четкого понимания о роли США в украинском конфликте.