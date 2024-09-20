20 сентября 2024, 06:30

Харрис пригрозила расстрелом любому, кто вторгнется в ее дом

Global Look Press
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Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис заявила, что застрели любого, кто ворвется в ее дом. Об этом сообщило издание Hill.

Вопрос об оружии возник, когда Харрис разговаривала с известной ведущей Опрой Уинфри на предвыборном мероприятии.

«Если кто-то вломится в мой дом, он будет застрелен», - сказала кандидат в президенты Соединенных Штатов.

Как отметили авторы материала, Харрис сказала это со смехом.

Политик собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным Bloomberg , переговоры пройдут в Вашингтоне на следующей неделе.

Главный редактор журнала Responsible Statecraft Келли Влахос раскритиковала заявления Трампа и Харрис по Украине. По ее словам, кандидаты на пост главы Белого дома не имеют четкого понимания о роли США в украинском конфликте.

США Оружие Камала Харрис
20 сентября 2024, 07:28
Психиатр заподозрил у «тревожной» Харрис синдром самозванца
Global Look Press
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Вице-президент США Камала Харрис дала журналистам рекордно малое число интервью и может столкнуться с потерей популярности. Об этом сообщило американская газета New York Post.

«„Тревожная“ Камала Харрис идет на антирекорд по числу интервью среди всех кандидатов - и даже демократы волнуются», - отметило издание.

С момента выдвижения в кандидаты на пост президента политик дала в три раза меньше интервью, чем ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп.

Психиатр Кэрол Либерман предположила, что у Харрис наблюдается повышенная тревожность. По мнению специалиста, у кандидата в президенты может быть синдром самозванца. Страдающие от этого синдрома люди воспринимают свои достижения как незаслуженные и боятся, что окружающие увидят их некомпетентность.

«Ее хихиканье, гримасы и широкие движения руками - проявления этой тревожности», - добавила Либерман.

Ранее психиатр Алексей Филатов предположил что Харрис очень серьезно готовилась к дебатам с Трампом. Политик тренировала не только свою речь, но и мимику, объяснил он.

США Выборы президента США Камала Харрис
20 сентября 2024, 07:20
Секретная служба США проверит удаленный пост Маска о покушении на Байдена
Global Look Press
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Американская секретная служба проверит удаленную публикацию бизнесмена Илона Маска в социальной сети Х, в которой он удивился, что никто не совершает покушения на действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Секретная служба изучает публикацию Маска», - указали авторы материала.

Спецслужба планирует выяснить, представляет ли объект расследования опасность для охраняемых лиц. Журналисты подчеркнули, что угрозы главе Белого дома или вице-президенту Соединенных Штатов являются уголовным преступлением. Подробности расследования в материале не привели.

Маск отреагировал на второе покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа , которое произошло возле гольф-клуба во Флориде. Бизнесмен в соцсети Х задался вопросом, почему подобное не происходит с Байденом или Харрис.

Белый дом осудил слова Маска. После бизнесмен заявил о всеобъемлющей цензуре в США.

США Белый дом в США Соцсети Дональд Трамп Илон Маск Джо Байден Покушение на Дональда Трампа
20 сентября 2024, 05:50
США опять решили усилить санкции против российской нефти
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США решили еще больше ужесточить антироссийские ограничения, включая объем поставок нефти на мировой рынок и ее транспортировку. Об этом заявил заместитель советника лидера Штатов по национальной безопасности Далип Сингх в своей речи на заседании фонда Карнеги*.

«Мы приближаемся к точке, в которой можно будет говорить о гораздо более жестком [санкционном] режиме, как в отношении теневого флота, так и в отношении объема нефти, который России разрешено поставлять на рынок», - заявил Сингх.

Он отметил, что в США попытаются сократить доход России от продажи нефти.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, почему Америка негативно настроена к России. По словам дипломата, США бесит, что Россия во всем выбирает свой путь и не собирается прогибаться под Америку. Кроме того, россияне всегда сохраняют свои национальные интересы.

* Внесен в список иноагентов в России и включен в перечень нежелательных НПО

США Доходы Санкции Нефть Россия
20 сентября 2024, 05:25
Ученые вычислили, где именно начался коронавирус
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Очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов Хуанань. Это следует из статьи, опубликованной журналом Cell.

«Общий предок генотипов вируса с рынка должен быть такой же, что и у пандемии <…> Мы обнаружили, что общий предок связанных с рынком геномов был эквивалентен предку более крупной пандемии», - заявили авторы материала.

Ученые выяснили, что на рынке торговали млекопитающими, которые могли передавать COVID-19. Это циветы, енотовидные собаки и бамбуковые крысы. Зверей продавали нелегально. Большая часть клеток находилась в западной части рынка. Именно там и зафиксировали первые заболевания.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Анна Ратникова рассказала, что все новые виды коронавируса - это варианты известного «омикрона». При этом основные симптомы заболевания не изменились.

Собаки Ученые Вирусы

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