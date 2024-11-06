Харрис поздравила Трампа с победой на выборах

В поражении на выборах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис виноват действующий президент Джо Байден. Он слишком поздно снялся с гонки, заявила тележурналистка NBC News Кристен Уэлкер.

«Вот что значит сделать что-то не вовремя. Я думаю, решение президента Байдена уйти в отставку после дебатов, если она действительно проиграет, окажется под микроскопом», - сказала она.

Уэлкер напомнила, что разговоры о потенциально открытых праймериз начались еще минувшим летом. Также речь шла о том, что эта «борьба будет проходить внутри Демократической партии».

Ранее издание Politico сообщило, что у победившего на выборах в США Дональда Трампа подготовлен список тех, кому он обещал отомстить после возвращения в Белый дом. В перечне есть Джо Байден, Камала Харрис, бывший президент Барак Обама и другие.