09 августа 2024, 10:52

Харрис подтвердила намерение провести теледебаты с Трампом

РИА «Новости»
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Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис подтвердила намерение провести теледебаты с главным оппонентом — бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом она сообщила в эфире NBC News.

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис подтвердила намерение провести теледебаты с главным оппонентом - бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом она сообщила в эфире NBC News.

«Я с нетерпением жду дебатов с Дональдом Трампом, они назначены у нас на 10 сентября. Я слышала, что он наконец дал согласие, и я с нетерпением ожидаю этого», - подчеркнула она.

При этом Харрис не ответила, готова ли она провести другие раунды теледебатов, о которых раньше говорил Трамп. Вице-президент отказалась переносить дебаты на Fox News. По ее словам, встреча состоится 10 сентября на канале ABC. Харрис заверила, что выступит, даже если Трамп не придет.

По данным CBS News , она обогнала своего оппонента по уровню поддержки среди населения. По результатам опроса, за Харрис проголосовали 50% американцев, тогда как в поддержку Трампа высказались 49% респондентов.

Дональд Трамп Камала Харрис
09 августа 2024, 11:25
Турция поставила Западу ультиматум в вопросе российских туристов
РИА «Новости»
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Турецкое руководство не планирует вводить ограничения в отношении российских туристов, несмотря на указания со стороны Запада. Об этом РИА «Новости» заявил экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

По его словам, турецкие власти не будут идти на уступки в вопросе турпотока. Эксперт обратил внимание, что эта тема не является предметом санкций. Турция согласилась ввести ограничения на торговлю товарами, но категорически отказалась идти на поводу у Запада в вопросе туризма.

«Если бы не эти санкции, мы бы увидели гораздо больше туристов в Турции, мы бы увидели больше российских гостей в Турции», - указал он.

Ранее Berliner Zeitung сообщила, что Белый дом выражает недовольство в связи с увеличением товарооборота между Россией и Турцией.

С 2022 года торговые связи двух стран только крепнут, что создает напряженность в отношениях с США. Американские власти беспокоятся из-за того, что Турция стала основным перевалочным пунктом для западных электронных товаров, отметил RT.

Турция Туризм Торговля Санкции Запад
09 августа 2024, 11:11
Трамп заявил о небывалой опасности для Соединенных Штатов
Unsplash
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США столкнулись с тяжелой ситуацией как внутри страны, так и во внешней политике. Об этом заявил кандидат в президенты Дональд Трамп на пресс-конференции. Его выступление показал телеканал Fox News.

«Страна никогда раньше не была в такой опасности - и экономической, и внешнеполитической. Россия нас больше не уважает, Китай нас больше не уважает», - сказал он.

Трамп отметил, что мир находится на грани Третьей мировой войны.

Ранее он назвал обмен заключенными, произошедший 1 августа, феноменально выгодной сделкой для России.

По оценке газеты South China Morning Post , отказ действующего президента Джо Байдена участвовать в предвыборной гонке серьезно обострил отношения между США и Китаем.

США Дональд Трамп Россия Китай
09 августа 2024, 10:54
Ультраправые протестующие собрались у здания посольства России в Токио
Freepik
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Ультраправые организации устроили акцию протеста возле российского посольства в Токио. Мероприятие приурочили к годовщине вступления СССР в войну против Японии 9 августа 1945 года, сообщил корреспондент РИА «Новости».

По его данным, правоохранители усилили меры безопасности при выходе из ближайшей к посольству станции метро. Вдоль автодорог выстроилась колонна полицейских автобусов, сотрудники полиции также следят за обстановкой у перекрестков и не пропускают транспорт ультраправых организаций на поворот в сторону российской дипмиссии.

Участники акции проезжают по соседним улицам, выкрикивая лозунги в мегафон. При превышении громкости транспорт останавливают.

На ближайшую к посольству улицу протестантов с транспарантами пускают только по трое и в сопровождении полиции, чтобы предотвратить провокаций с их стороны. Высказывать претензии можно только без мегафонов на противоположной стороне от посольства РФ. К самому зданию разрешают пройти только одному человеку с петицией.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила японские власти в намерении порвать связи России и Центральной Азии. По ее словам, Токио по указке Соединенных Штатов настойчиво пытается «внедриться» в регион.

Япония Протесты Митинги
09 августа 2024, 10:33
В США заявили о планах заработать на продаже оружия более 100 млрд долларов
pxhere.com
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Доход США от экспорта вооружений к концу финансового 2024 года может превысить 100 миллиардов долларов. Об этом заявили в Министерстве обороны США.

«В 2024 финансовом году который заканчивается 30 сентября продажи оружия за рубеж уже составили более 80 миллиардов долларов и могут превысить 100 миллиардов долларов к концу года», - следует из документа.

Для сравнения, в 2023-м финансовом году США заработали на продаже вооружений 66,2 миллиарда долларов, а в 2022 году - 49,7 миллиарда.

По оценке Пентагона, спрос на американское оружие в мире увеличился после того, как Соединенные Штаты начали поставлять вооружения на Украину.

Ранее администрация президента США Джо Байдена заявила о планах помогать Киеву не только оружием, но и разрешить там работать американским военным подрядчикам.

США Пентагон Оружие

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