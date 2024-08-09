Харрис подтвердила намерение провести теледебаты с Трампом

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис подтвердила намерение провести теледебаты с главным оппонентом - бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом она сообщила в эфире NBC News.

«Я с нетерпением жду дебатов с Дональдом Трампом, они назначены у нас на 10 сентября. Я слышала, что он наконец дал согласие, и я с нетерпением ожидаю этого», - подчеркнула она.

При этом Харрис не ответила, готова ли она провести другие раунды теледебатов, о которых раньше говорил Трамп. Вице-президент отказалась переносить дебаты на Fox News. По ее словам, встреча состоится 10 сентября на канале ABC. Харрис заверила, что выступит, даже если Трамп не придет.

По данным CBS News , она обогнала своего оппонента по уровню поддержки среди населения. По результатам опроса, за Харрис проголосовали 50% американцев, тогда как в поддержку Трампа высказались 49% респондентов.