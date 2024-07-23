Харрис назвала избирательную компанию американскими горками на фоне выхода Байдена из гонки

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«Я понимаю, что это американские горки, и все мы наполнены большим количеством смешанных эмоций из-за этого», - заявила Харрис в своем первом выступлении перед избирательным штабом.

Вице-президент отметила, что тоже испытывает «смешанные чувства» из-за отказа действующего главы Белого дома баллотироваться на второй срок.

В Демпартии выход Байдена из предвыборной гонки назвали «героическим поступком» во благо народа.