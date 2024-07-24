Харрис набросилась на Трампа с критикой на дебютном митинге

Преемница президента США Джо Байдена раскритиковала своего соперника - республиканца Дональда Трампа. По ее мнению, политик не сможет достойно взять бразды правления в свои руки, так как он будет тянуть государство в прошлое, а не в будущее.

«Хотим ли мы жить в стране свободы, сострадания и верховенства закона или в стране хаоса, страха и ненависти?» - обратилась Харрис к зрителям.

Ранее американист Владимир Можегов рассказал, что в демократической партии н аблюдается паника из-за возможного переизбрания Трампа. Он указал, что в ближайший месяц произойдут критические и ключевые события, а также станет известна стратегия демократов. Политолог отметил, что перед выборами функции внешней политики из-за проблем Байдена со здоровьем могут передать Госдепартаменту.