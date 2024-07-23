23 июля 2024, 07:55

Харрис набрала достаточно голосов для утверждения кандидатом в президенты США

Global Look Press
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Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис набрала достаточно голосов делегатов для формального утверждения кандидатом в президенты от Демпартии. Об этом сообщил агентство Associated Press.

Харрис удалось получить 2471 голос делегатов Демпартии в рамках онлайн-голосования. Согласно партийным правилам, для утверждения требуется 1976 голосов.

Республиканцы в свою очередь раскритиковали Харрис за то, что она защищала Байдена и его способности выполнять работу президента.

Электронное голосование Демпартии за кандидатов в президенты и вице-президенты США состоится до 7 августа. Точную дату пока не назначили, сообщил председатель Национального комитета политического объединения Джейми Харрисон.

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден принял решение о выходе из предвыборной гонки. Американский лидер поддержал кандидатуру Харрис на выдвижение.

США Камала Харрис Выборы
23 июля 2024, 07:48
Палестинские фракции договорились в Китае работать сообща
Unsplash
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Представители фракций Палестины провели переговоры в Пекине. В ходе диалога они договорились укрепить единство и подписали декларацию о прекращении раскола. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Переговоры в Китае проходили с 21 по 23 июля. Посредником между фракциями выступила китайская сторона.

По информации сайта Al-Ayyam , палестинские группы обсуждали вопрос возможного объединения в составе Организации освобождения Палестины. Также важной темой для переговоров стала работа по управлению сектором Газа после завершения конфликта ХАМАС с Израилем.

Ранее израильская правозащитная организация «Шалом ахшав» («Мир - сейчас») сообщила о захвате значительной палестинской территории. По данным правозащитников, Израиль объявил «государственной землей» участок площадью 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан.

В организации отметили, что с начала 2024 года израильские власти захватили 2370 гектаров территорий Палестины.

Китай Конфликт Израиля и Палестины Палестина
23 июля 2024, 06:20
Нового кандидата в президенты США от Демпартии выберут в течение двух недель
Unsplash
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Электронное голосование Демократической партии за кандидатов в президенты и вице-президенты США пройдет до 7 августа. Об этом сообщила газета The New York Times.

Председатель Национального комитета Демпартии Джейми Харрисон объявил журналистам, что точную дату онлайн-голосования пока не назначили. Известно лишь, что оно завершится не позднее, чем через две недели - 7 августа. Если вице-президент Камала Харрис станет единственным претендентом, его проведут 1 августа.

В голосовании примут участие 4600 человек. Директор по партийным делам Вероника Мартинес Роман уточнила, что для выдвижения кандидатам предстоит набрать не менее 300 голосов, но не более 50 от одного и того же штата.

После неудачных дебатов действующий президент США Джо Байден вышел из предвыборной гонки. Он поддержал кандидатуру Харрис на выдвижение.

США Выборы президента США Джо Байден
23 июля 2024, 05:58
Байден вернется на свое рабочее место в Белом доме после лечения от коронавируса
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден 23 июля вернется в свой кабинет в Белом доме после самоизоляции в резиденции Делавэр, где он болел коронавирусом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опубликованное расписание главы Штатов.

Из представленного графика следует, что президент США покинет дом на курорте Рехобот-Бич в Делавэре в 12:30 (19:30 по московскому времени) и через два часа прибудет на рабочее место в Белом доме. Там он должен принять регулярный брифинг.

После сообщений о болезни Байдена появились слухи, что президент США скончался. Ведущий канала Fox News Брет Байер потребовал от правительства доказательств , что глава государства жив. Потом голос Байдена услышали на выступлении вице-президента Камалы Харрис. Политика подключили по голосовой связи и он мог комментировать происходящее.

США Джо Байден
23 июля 2024, 04:25
В штабе демократов услышали голос Байдена после слухов о его смерти
Публичное достояние
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Главу Белого дома Джо Байдена в режиме голосовой связи подключили к первому выступлению в предвыборном штабе вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост президента США. Трансляцию вел телеканал TMZ.

Лидер Штатов комментировал голосом выступление Харрис на фоне слухов о его смерти. Во время речи политик обратилась к Байдену с вопросом: «Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?». Он ответил утвердительно по громкой связи. Однако показывать Байдена организаторы выступления не стали.

Ранее у президента США нашли коронавирус. Он остался в своей резиденции в штате Делавэр на самоизоляции. После этого появились слухи о вероятной смерти Байдена, которую могут скрывать в Белом доме. Журналист канала Fox News Брет Байер потребовал от властей привести доказательства , что глава государства действительно жив.

США Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис

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