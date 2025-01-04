04 января 2025, 09:31

Харрис допустила постыдную ошибку в клятве верности флагу США

Global Look Press
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Вице-президента Камалу Харрис застыдили за ошибку, которую она допустила на церемонии приведения к присяге новых членов сената США. Политик оговорилась во время трансляции мероприятия, которую вел канал C-SPAN.

Заседание традиционно стартовало с произнесения клятвы верности американскому флагу. Речь начинается с фразы «Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки». Однако Харрис произнесла другое.

«Я клянусь в верности Соединенным, Соединенным Штатам Америки», - сказала она и не стала исправлять оплошность.

В социальных сетях американцы высмеяли вице-президента. Они назвали ошибку «постыдной» и напомнили, что эту речь учат дети в начальной школе.

Ранее Мария Захарова иронично прокомментировала прощальную речь Харрис. Официальный представитель МИД России указала на то, что даже в такой значимый момент та произносила слова, поглядывая в экран телесуфлера.

США Камала Харрис
04 января 2025, 09:57
Премьера Словакии Фицо нашли в дорогом отеле во Вьетнаме
Global Look Press
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Местонахождение премьер-министра Словакии Роберта Фицо установили — он находится в отеле Capella Hanoi во Вьетнаме. Информацию опубликовало издание Denník N.

В течение последних 14 дней после поездки в Москву Фицо выходил на связь при помощи видеороликов.

По интерьеру позади премьера в одном из них журналисты выяснили, что запись сделали в номере отеля во Вьетнаме. В СМИ указали, что стоимость ночи в Capella Hanoi - шесть тысяч долларов.

В аппарате правительства Словакии отказались комментировать эту информацию. В отеле звонок журналистов сначала направили в номер, а потом заявили, что гостя там нет.

Фицо открыто возмутился решением президента Украины Владимира Зеленского об остановке транзита газа. Он направил письмо руководству ЕС с просьбой обратить внимание на этот факт и заявил, что поддержка Украины не должна быть вредной и саморазрушительной для Европы.

Местонахождение премьер-министра Словакии Роберта Фицо установили - он находится в отеле Capella Hanoi во Вьетнаме. Информацию опубликовало издание Denník N.

Отели Вьетнам Словакия Роберт Фицо
04 января 2025, 08:28
Стрельба произошла на северо-востоке Вашингтона
РИА «Новости»
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В результате стрельбы на северо-востоке Вашингтона пострадали пять человек. Об этом сообщило управление местной полиции в социальной сети X.

В ведомстве отметили, что на месте стрельбы нашли женщину и мужчину, их доставили в больницу в сознании.

«Позднее в больницу прибыли еще трое мужчин с ранениями. На месте преступления находятся детективы и ведут расследование», - заявили в полицейском управлении Вашингтона.

По предварительным данным, стрельба возникла между знакомыми людьми по причине личного спора. Информация уточняется.

Два дня назад произошла стрельба на частной вечеринке в клубе «Амазура» в Нью-Йорке, тогда пострадали более 10 человек.

Также 1 января ранее водитель грузового автомобиля въехал в толпу празднующих Новый год на Бурбон-стрит в Новом Орлеане. Погибли 15 человек , пострадали еще 25.

США Стрельба Вашингтон
04 января 2025, 07:20
Белый дом не отменит решение о приспущенных флагах на инаугурации
РИА «Новости»
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Администрация президента США Джо Байдена не пересмотрит решение оставить флаги приспущенными во время инаугурации избранного президента страны Дональда Трампа. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Трамп отмечал, что торжественная церемония его инаугурации впервые в истории США может пройти с приспущенными флагами в связи с трауром по случаю смерти бывшего президента Джимми Картера.

«Нет», - ответила Жан-Пьер на вопрос о вероятной отмене этого решения.

В США флаги приспускают в связи с кончиной видных фигур и политических деятелей, в случае смерти президентов - всегда. Картер умер 30 декабря 2024 года, он был 39-м главой государства и старейшим из последних бывших президентов.

Инаугурация Трампа состоится 20 января , он станет 47-м президентом в истории США. Ранее Трамп обещал отменить многие решение администрации Байдена.

США Дональд Трамп Джо Байден
04 января 2025, 04:55
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в аэропорту вылета
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Вылетевший из Египта в Екатеринбург самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщило РИА «Новости».

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