Характеристики российских танков Т-80БВМ назвали лучшими в сравнении с Leopard
Задействованные в зоне проведения специальной военной операции российские танки Т-80БВМ превзошли по своим характеристикам немецкие боевые машины Leopard. Они лучше показали себя в условиях реальных боевых действий и продемонстрировали чудеса маневренности. Об этом говорится в материале китайского издания Sohu.
Авторы материала отметили, что полученные украинскими военными немецкие танки Leopard так и не смогли адаптироваться к сложному рельефу, что существенно сказалось на возможностях его использовать в боях.
Российская боевая машина также превзошла по мощности американские танки M1 Abrams благодаря установленному газотурбинному двигателю. Он обеспечивает проходимость машины в условиях бездорожья и дает экипажу возможность совершать сложные маневры, не прекращая обстрелы из мощных систем вооружения.
Командующий российскими танковыми войсками в беседе с авторами материала отметил, что танк Т-80БВМ задействовали в наступлении на Запорожском направлении. Он подчеркнул что машина позволяет интегрировать дополнительные устройства связи и защиты, чем еще сильнее увеличивает производительность.
Танки Т-80БВМ оснастили комплексом активной защиты «Арена-М». Система перехватывает снаряды и ракеты при помощи специальных боеприпасов. Кроме того разработка НПО «Высокоточные комплексы»» (входит в «Ростех») преодолевает глушители сигналов связи.