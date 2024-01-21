Характеристики российских танков Т-80БВМ назвали лучшими в сравнении с Leopard

Авторы материала отметили, что полученные украинскими военными немецкие танки Leopard так и не смогли адаптироваться к сложному рельефу, что существенно сказалось на возможностях его использовать в боях.

Российская боевая машина также превзошла по мощности американские танки M1 Abrams благодаря установленному газотурбинному двигателю. Он обеспечивает проходимость машины в условиях бездорожья и дает экипажу возможность совершать сложные маневры, не прекращая обстрелы из мощных систем вооружения.

Командующий российскими танковыми войсками в беседе с авторами материала отметил, что танк Т-80БВМ задействовали в наступлении на Запорожском направлении. Он подчеркнул что машина позволяет интегрировать дополнительные устройства связи и защиты, чем еще сильнее увеличивает производительность.

Танки Т-80БВМ оснастили комплексом активной защиты «Арена-М». Система перехватывает снаряды и ракеты при помощи специальных боеприпасов. Кроме того разработка НПО «Высокоточные комплексы»» (входит в «Ростех») преодолевает глушители сигналов связи.