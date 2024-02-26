Хантер Байден решил отказаться от наркотиков

Хантер Байден заметил, что сейчас на карту поставили «гораздо больше», чем он сам. Речь идет о «будущем демократии» в стране.

«Может быть, это последнее испытание для выздоравливающего - я не знаю», - добавил сын Джо Байдена.

По данным американских СМИ, наследник Байдена потратил 872 тысячи долларов на секс-услуги, наркотики и порно. Указанные траты он совершил с 2016 по 2019 год - до избрания его отца главой государства. В этот период Байден-младший тратил сотни тысяч долларов на эскортниц, роскошные отели, экзотические автомобили и другие личные нужды.

По новому обвинению в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов (более 128 миллионов рублей) Хантер Байден может сесть в тюрьму на 17 лет.