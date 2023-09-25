Хамское поведение Украины по отношению к Западу объяснили в Совфеде

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«Украина получила уверенность, что Запад попал к ней на крючок. Отсюда этот нахрапистый тон и требовательность. Запад собственноручно дал Украине все основания, создав некий комплекс вины перед ней», - написал он.

Политик отметил, что для него странно наблюдать оправдывания главы Минобороны Германии Бориса Писториуса перед киевским мэром Виталием Кличко из-за задержек в поставках дальнобойных ракет.

«Сколько не поставляй Украине, ей все равно будет в итоге мало. Поэтому Запад сам заслужил неблагодарность страхом своих политиков получить обвинения в недостаточной вовлеченности к теме Украины», - добавил Пушков.

Ранее депутат Дмитрий Новиков заявил «360», что на Западе стала «нарастать изжога» из-за увеличившихся запросов и действий украинского президента Владимира Зеленского