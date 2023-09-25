Хамское поведение Украины по отношению к Западу объяснили в Совфеде
Вина за хамство высокопоставленных украинских лиц по отношению к Западу лежит на самих европейских государствах. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Совфеда Алексей Пушков.
«Украина получила уверенность, что Запад попал к ней на крючок. Отсюда этот нахрапистый тон и требовательность. Запад собственноручно дал Украине все основания, создав некий комплекс вины перед ней», - написал он.
Политик отметил, что для него странно наблюдать оправдывания главы Минобороны Германии Бориса Писториуса перед киевским мэром Виталием Кличко из-за задержек в поставках дальнобойных ракет.
«Сколько не поставляй Украине, ей все равно будет в итоге мало. Поэтому Запад сам заслужил неблагодарность страхом своих политиков получить обвинения в недостаточной вовлеченности к теме Украины», - добавил Пушков.
Ранее депутат Дмитрий Новиков заявил «360», что на Западе стала «нарастать изжога» из-за увеличившихся запросов и действий украинского президента Владимира Зеленского