09 октября 2024, 10:36

Хамская лексика вошла в привычку. Посольство ответило на оскорбление Харрис в адрес Путина

РИА «Новости»
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Грубые слова кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалы Харрис в адрес Владимира Путина говорят о бессилии американских правящих кругов. Об этом заявило посольство России в США в Telegram-канале.

«Такая ситуация говорит лишь о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне», - подчеркнули в диппредставительстве.

Представители посольства отметили, что американские чиновники используют оскорбления из-за того, что не могут нанести России «стратегическое поражение». Также дипломаты добавили, что РФ возмущена словами вице-президента США. Ее высказывания назвали хамской лексикой, которая «вошла в привычку».

Харрис раскритиковала своего оппонента Дональда Трампа при обсуждении книги журналиста Боба Вудворда «Война». Она выразила негодование из-за связей бывшего президента США с Путиным, при этом назвала российского лидера «диктатором».

США Дональд Трамп Россия Владимир Путин Камала Харрис
09 октября 2024, 09:57
Турция вслед за Россией заблокировала доступ к Discord
РИА «Новости»
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Турция заблокирует доступ к популярному мессенджеру Discord. Об этом объявил министр юстиции Йылмаз Тунч, его слова привел телеканал TRT Haber.

«Мы приняли решение о блокировке доступа к медиаплатформе Discord на территории Турции», - сказал он.

Социальная сеть Discord начала работу в 2015 году и изначально задумывалась как площадка для геймеров. Она позволяет пользователям обмениваться сообщениями, общаться с помощью голосовой и видеосвязи. Общая аудитория платформы насчитывает свыше 150 миллионов человек в месяц.

Днем ранее доступ к соцсети также ограничили в России. Роскомнадзор объяснял, что эта мера необходима для предотвращения использования платформы в экстремистских и террористических целях.

Перед блокировкой регулятор направил Discord требования об удалении запрещенного контента, однако материалы остались в общем доступе.

Мессенджеры Турция Соцсети
09 октября 2024, 08:27
Захарова предложила США разобраться с «вурдалаками»-насильниками детей
РИА «Новости»
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Властям США необходимо думать не о мировых проблемах, а разобраться с группировкой «вурдалаков», совершавшей сексуальные преступления против детей. Об этом RT заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что речь идет, в том числе, об известном рэпере P. Diddy (Шон Комбс).

«Это же система, в которой состоят сотни людей. Каждое мероприятие, которое этот P. Diddy проводил, предполагало обслуживанием сотнями людей. Все это в напичканной камерами стране, где в круглосуточном режиме идет слежение через онлайн, все это - вокруг детей, которых растлевали и насиловали», - сказала она.

Захарова подчеркнула, что США нужно оставить свой пафос и отвлечься от России, а затем задействовать все свои возможности против самих себя.

P. Diddy арестовали в сентябре по обвинению в организации скандальных вечеринок, торговле людьми и изнасилованиях. Всего против музыканта хотят подать иски свыше 100 человек, из которых 25 - несовершеннолетние.

США Дети Мария Захарова
09 октября 2024, 06:59
Стала известна стоимость ювелирной коллекции Камалы Харрис
РИА «Новости»
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Вице-президент Соединенных Штатов и кандидат на посл главы государства Камала Харрис носит ювелирные украшения на сумму более 200 тысяч долларов. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

В ее коллекции есть золотое ожерелье Tiffany за 18,5 тысячи долларов. Также политик обладает тремя моделями часов Cartier, в том числе Ballon Bleu, сделанные из стали и золота. И стоимость насчитывает 16,5 тысячи долларов.

По данным таблоида, Харрис появлялась на публике в эксклюзивных украшениях из жемчуга от известного ювелира из Лос-Анджелеса Ирен Нойвирт.

Авторы материала напомнили, что кандидат в президенты США называет себя «скромной женщиной из среднего класса» , однако это не помешало ей накопить «целый гардероб драгоценностей». При этом не все имеют средства для «создания такой ювелирной коллекции, как у кандидата от демократов», заметили журналисты.

США Доллары США Женщины Камала Харрис
09 октября 2024, 04:28
Хромая утка. Байдена обвинили в утрате контроля над США и своим здоровьем
Unsplash
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США временно остались без руководства из-за ментальных проблем президента Джо Байдена. Он утратил контроль над страной, и этим воспользуются ее союзники, сообщил РИА «Новости» американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Президент Байден больше не контролирует ситуацию полностью как по причине его угасающего ментального состояния, так и статуса хромой утки», - сказал он.

Сакс заявил, что в управлении США произошел опасный перерыв. По мнению экономиста, Украина, Израиль, Великобритания, Польша и страны Прибалтики воспользуются этим. Он предупредил, что эти страны попытаются склонить американцев к безрассудным действиям, которые повысят риск третьей мировой войны.

В июле Байден вышел из предвыборной гонки. Политолог, бывший сенатор от штата Пенсильвания Брюс Маркс в разговоре с «Известиями» допустил, что он согласился на этот шаг из-за проблем с физическим и ментальным здоровьем.

США Болезни Джо Байден

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