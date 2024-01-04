Хаменеи после теракта в Кермане призвал военных избегать конфронтации с США

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк рассекретил первую часть документов с именами фигурантов дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации девочек-подростков и работорговле. Среди них оказались бывшие президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, певец Майкл Джексон и иллюзионист Дэвид Копперфильд. Об этом сообщило издание Axios.

Документы, о которых идет речь, касаются гражданского иска против близкой подруги Эпштейна - бывшей светской львицы Гислейн Максвелл, осужденной на 20 лет тюрьмы. В декабре 2023 года окружной суд США принял решение раскрыть после 1 января большую часть документов, где под псевдонимом «Джей Доу» скрыли 187 фигурантов дела.

Среди них оказался уже известный модельный агент Жан-Люк Брюнель, умерший во время судебного разбирательства по обвинению в торговле людьми. Своей вины он так и не признал.

В числе других известных фигур - бывший президент США Билл Клинтон. Его имя упомянули более 50 раз, но в документах нет никаких доказательств вины политика. В расшифровке одного из заседаний сторона обвинения заявила, что Эпштейн утверждал о заинтересованности Клинтона молодыми девушками.

Пресс-секретарь бывшего американского лидера Анхель Уренья на вопрос журналистов пояснила что речь идет о заявлении 2019 года. Оно появилось практически сразу после ареста финансиста по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации.

Уренья подчеркнула, что Клинтон ничего не знал о делах Эпштейна, не разговаривал с ним более 10 лет и никогда не бывал на ранчо финансиста в штате Нью-Мексико или резиденции во Флориде.

Имя еще одного президента США Дональда Трампа, как следует из документов, упомянул в ходе процесса один из свидетелей. По его словам, во время остановки в Атлантик-Сити Эпштейн планировал позвонить Трампу.

Певец Майкл Джексон также упоминается в документах в свидетельских показаниях. Неназванный участник судебного заседания заявил, что встречал исполнителя в доме Эпштейна в Палм-Бич. Иллюзионист Дэвид Копперфильд присутствовала на одном из ужинов в доме финансиста. Но заявившие об этом никакого предосудительного поведения фокусника не обнаружили.

Финансист Джеффри Эпштейн умер в августе 2019 года в исправительном центре Нью-Йорка в ожидании обвинений в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. По версии обвинения, он привлекал в проституцию несовершеннолетних девочек и давил на свидетелей.

Еще в 2008 году финансист признал себя виновным в организации проституции в суде штата Флорида в обмен на иммунитет от федерального преследования.