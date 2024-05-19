19 мая 2024, 21:19

Хаменеи обратился к иранцам по поводу крушения вертолета с президентом на борту

РИА «Новости»
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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил надежду, что президент страны Эбрахим Раиси и сопровождавшие его лица не погибли при аварийной посадке вертолета. Об этом сообщило агентство IRNA.

«Мы надеемся, что всемогущий Бог вернет нашего уважаемого и почтенного президента Раиси и его товарищей в объятия иранского народа», - сказал духовный лидер страны.

Также он призвал соотечественников молиться за здоровье участников ЧП. По его словам, иранцы должны сохранять спокойствие, чтобы в работе государства не было сбоев.

Ранее стало известно, что к поиску вертолета , рухнувшего с президентом страны Ибрахимом Раиси на борту, подключились Вооруженные силы страны.

Вертолеты Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
19 мая 2024, 21:41
Россия готова помочь с поисками вертолета иранского президента
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Россия тщательно следит за данными о пассажирах в вертолете президента Ирана и искренне надеется, что все находящиеся внутри люди живы и им ничего не угрожает. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА «Новости».

Президент Раиси возвращался с церемонии открытия плотины на реке Аракс, где присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Вертолет Ми-171, на котором летел лидер, мог совершить жесткую посадку в связи с нелетной погодой. Ранее появилось первое видео поисков вертолета иранского президента.

К поискам воздушного судна привлекли военных Ирана. Также в операции участвуют медики, технические специалисты, специалисты Красного Полумесяца и полицейские.

До произошедшего Раиси общался с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в пограничном пункте обоих государств на берегу реки Аракс.

Вертолеты Россия Иран Реки Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
19 мая 2024, 21:20
Оперштаб Красного Полумесяца опроверг информацию о найденном вертолете Раиси
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В СМИ поступила информация, что спасатели обнаружили потерпевший крушение вертолет, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси. Однако оперштаб Красного Полумесяца опроверг эти данные, сообщило РИА «Новости».

О найденном вертолете сообщил ранее телеканал Press TV. Журналисты указали, что президентский борт обнаружили спасатели.

Известно, что вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан недалеко от города Джульфа.

Два вертолета сопровождения благополучно прилетели в пункт назначения. К поискам пропавшего президентского вертолета присоединились иранские военные.

Вертолеты Спасатели Авиакатастрофы Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
19 мая 2024, 21:16
Стало известно о контактах с двумя пассажирами вертолета Раиси
РИА «Новости»
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С двумя пассажирами вертолета иранского лидера Ибрахима Раиси удалось установить контакт. Об этом сообщил вице-президент исламской республики по исполнительным вопросам Мохсен Мансури, чьи слова привело агентство IRNA.

«Несколько раз мы устанавливали связь с двумя людьми, находившимися в вертолете. Представляется, что это несерьезный инцидент», - отметил он.

Вооруженные силы Ирана подключились к поискам рухнувшего вертолета, где находился Раиси. Сразу после авиакатастрофы на место отправили бригады скорой помощи.

Иранский лидер возвращался с церемонии открытия плотин на реке Аракс. Там присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Вертолет Раиси мог совершить жесткую посадку из-за плохих погодных условий.

Вертолеты Скорая помощь Авиакатастрофы Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
19 мая 2024, 20:15
Иранские военные присоединились к поискам вертолета с Раиси
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Вооруженные силы Ирана задействовали для поисково-спасательной операции вертолета, рухнувшего с президентом страны Ибрахимом Раиси на борту. Об этом сообщил телеканал Press TV.

«Начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери приказал мобилизовать все ресурсы и возможности армии», - указано в сообщении.

Бригады скорой медицинской помощи, в том числе технических специалистов и врачей, отправили на место сразу после сообщения о крушении. Для оказания помощи также задействовали аварийный вертолет, но ему пришлось вернуться, поскольку он не смог приземлиться из-за сильного тумана.

Президент Раиси возвращался с церемонии открытия плотины на реке Аракс, где присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Вертолет Ми-171, на котором следовал глава государства, мог совершить жесткую посадку из-за плохих погодных условий. Появилось первое видео поисков вертолета президента Ирана.

Ранее иранский чиновник на условиях анонимности заявил Reuters, что жизнь президента Ирана Эбрахима Раиси, вероятно, оказалась под угрозой после крушения вертолета.

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