Хаменеи обратился к иранцам по поводу крушения вертолета с президентом на борту

Читайте нас в:

«Мы надеемся, что всемогущий Бог вернет нашего уважаемого и почтенного президента Раиси и его товарищей в объятия иранского народа», - сказал духовный лидер страны.

Также он призвал соотечественников молиться за здоровье участников ЧП. По его словам, иранцы должны сохранять спокойствие, чтобы в работе государства не было сбоев.

Ранее стало известно, что к поиску вертолета , рухнувшего с президентом страны Ибрахимом Раиси на борту, подключились Вооруженные силы страны.