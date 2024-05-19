Хаменеи обратился к иранцам по поводу крушения вертолета с президентом на борту
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил надежду, что президент страны Эбрахим Раиси и сопровождавшие его лица не погибли при аварийной посадке вертолета. Об этом сообщило агентство IRNA.
«Мы надеемся, что всемогущий Бог вернет нашего уважаемого и почтенного президента Раиси и его товарищей в объятия иранского народа», - сказал духовный лидер страны.
Также он призвал соотечественников молиться за здоровье участников ЧП. По его словам, иранцы должны сохранять спокойствие, чтобы в работе государства не было сбоев.
Ранее стало известно, что к поиску вертолета , рухнувшего с президентом страны Ибрахимом Раиси на борту, подключились Вооруженные силы страны.