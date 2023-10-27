ХАМАС заявил об участии США в бомбардировках Газы

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По его словам, Армия обороны Израиля с самого начала эскалации конфликта не смогла оказать сопротивление в противостояние с бригадами военного крыла палестинской организации.

«После коллапса израильской армии в противостоянии с бригадами „Изз ад-Дин аль-Кассам“ (военное крыло ХАМАС - прим. ред.) американцы приняли на себя управление боевыми действиями», - заявил Марзук.

Представитель ХАМАС подчеркнул, что кроме двух американских авианосных групп своих военных в регион отправили Франция, Великобритания и Германия.

Марзук подчеркнул, что военные офицеры из США и Европейских стран сейчас собрались на Кипре для обсуждения создания центров управления на Крите.

С кем собираются все эти войска воевать? Я полагаю, что это попытка устрашения, чтобы предотвратить превращение конфликта в региональный, или в мировой», - добавил собеседник агентства.

Представитель ХАМАС добавил, что все попытки остановить палестинское движение обречены на неудачу.

В минувший четверг, 26 октября, Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации одного из организаторов нападения на южные регионы страны 7 октября заместителя командира разведки ХАМАС Шади Баруда.

Военные наносят авиаудары по сектору Газа уже несколько недель. Следующим этапом должна стать сухопутная операция. Но сроки ее начала пока неизвестны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и командующие вооруженными силами страны в качестве цели будущей атаки назвали полное уничтожение ХАМАС.