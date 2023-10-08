ХАМАС заявил о взятии в плен нескольких израильских генералов

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Речь идет в том числе о трех старших офицерах, работавших на контрольно-пропускном пункте «Эрез» на севере сектора Газа. Также известно, что ХАМАС перебросил подкрепления на юг Израиля.

Военно-политический кабинет Израиля днем 8 октября объявил о переходе страны в «состояние войны». Это соответствует статье № 40 Основного закона правительства, сообщили в канцелярии премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

Группировка ХАМАС накануне выпустила из сектора Газа тысячи ракет по израильским городам. По последним данным, в результате эскалации конфликта в стране погибли более 400 человек.