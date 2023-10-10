ХАМАС заявил о выполнении своих целей и открытости к переговорам

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«Мы выполнили наши цели… Мы открыты к любым обсуждениям и политическому диалогу», - сказал Абу-Марзук, подчеркнув, что ХАМАС не закрыт от переговоров.

Днем ранее движение заявило, что будет казнить заложников , захваченных на территории Израиля, если ЦАХАЛ продолжить наносить удары по гражданским объектам в секторе Газа.

Видео масштабных ударов накануне опубликовал в соцсети X израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что это начало, и Израиль победит.

Утром военнослужащие страны продолжили наносить удары. Кроме того, 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант приказал ввести полную блокаду сектора Газа , отключив подачу электричества, топлива и продовольствия.