ХАМАС заявил о выполнении своих целей и открытости к переговорам
ХАМАС выполнил цели своей операции в Израиле, заявил член политбюро движения Муса Абу-Марзук в интервью телеканалу Al-Jazeera. По его словам, теперь можно говорить к открытости для диалога.
«Мы выполнили наши цели… Мы открыты к любым обсуждениям и политическому диалогу», - сказал Абу-Марзук, подчеркнув, что ХАМАС не закрыт от переговоров.
Днем ранее движение заявило, что будет казнить заложников , захваченных на территории Израиля, если ЦАХАЛ продолжить наносить удары по гражданским объектам в секторе Газа.
Видео масштабных ударов накануне опубликовал в соцсети X израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что это начало, и Израиль победит.
Утром военнослужащие страны продолжили наносить удары. Кроме того, 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант приказал ввести полную блокаду сектора Газа , отключив подачу электричества, топлива и продовольствия.