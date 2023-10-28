ХАМАС заявил о сопротивлении вторжению Израиля в Газе
Бригады «Аль-Кассам» противостоят наступлению Армии обороны Израиля у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа. Об этом сообщили в палестинском движении ХАМАС.
«Бригады „Аль-Кассам“ противостоят вторжению израильской армии в Бейт-Хануне и к востоку от Аль-Бурейджа, на земле наблюдаются ожесточенные столкновения», - указали в заявлении.
Армия обороны Израиля 27 октября объявила о расширении масштабов наземной операции в секторе Газа.
Глава пресс-службы ЦАХАЛ генерал Хагари сообщил, что сухопутные войска продолжат наносить удары по городу Газа и прилегающим к нему районам, поэтому палестинцам нужно эвакуироваться на юг сектора.
По данным израильского телеканала Kan и газеты Haaretz , наземные силы Армии защиты Израиля зашли на территорию сектора Газа и начали движение вдоль границы. На севере анклава звучат выстрелы.
Ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что военные США взяли на себя командование для проведения бомбежек против сектора Газа.