ХАМАС заявил о продолжении ожесточенных боев в Израиле

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Армия Израиля, в свою очередь, доложила об ударе своей авиации по комплексу зданий в секторе Газа, принадлежащих «главе разведывательного подразделения» ХАМАС. Израильская армия обороны продолжает бить «по объектам террористов» в секторе Газа, отмечается в сообщении.

Ночью под огонь попали 10 объектов ХАМАС в секторе Газа, в том числе штаб-квартира разведки и военная структура, использовавшаяся военно-воздушными силами движения.

Ранее стало известно о создании закрытой военной зоны израильской армией в районе сектора Газа.

Кроме того, израильские силы нанесли удары по одному из районов Ливана , заявив, что это ответ на обстрел.

Накануне утром на Израиль обрушились десятки ракет со стороны сектора Газа. Страна объявила о приведении армии в боеготовность, а затем - о начале полномасштабной войны.

«Бойцы бригад „Аль-Кассам“ (военное крыло ХАМАС - прим. ред.) по-прежнему ведут ожесточенные бои на нескольких боевых объектах на наших оккупированных территориях», - процитировало агентство заявление ХАМАС.

Продолжаются бои идут в районах Сдерота, Яд Мордехая, Офакима, Кфар-Аззы и других.