ХАМАС заявил о поддержке контактов с Россией по вопросу пленных
Движение ХАМАС из Палестины сообщилоп, что поддерживает связь с Россией по вопросу израильских пленных, которые также имеют российское гражданство. Такое заявление сделал член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук в интервью телеканалу Al-Jazeera.
«Находятся (среди удерживаемых лиц в секторе Газа -прим. ред.) десятки человек с двойным гражданством… У нас ведутся контакты с Россией, так как есть те, кто имеет российское гражданство», - сказал он.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по силе ракетной атаке, удары наносились из сектора Газа. Вечером 9 октября стало известно о погибшем гражданине РФ.
По словам российского посла в Израиле Анатолия Викторова, у жертвы было также и второе гражданство. Дипломат добавил, что сейчас Россия прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа.