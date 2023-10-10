ХАМАС заявил о поддержке контактов с Россией по вопросу пленных

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«Находятся (среди удерживаемых лиц в секторе Газа -прим. ред.) десятки человек с двойным гражданством… У нас ведутся контакты с Россией, так как есть те, кто имеет российское гражданство», - сказал он.

Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по силе ракетной атаке, удары наносились из сектора Газа. Вечером 9 октября стало известно о погибшем гражданине РФ.

По словам российского посла в Израиле Анатолия Викторова, у жертвы было также и второе гражданство. Дипломат добавил, что сейчас Россия прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа.