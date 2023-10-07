ХАМАС заявил о нанесении более полусотни ударов по военным позициям Израиля
Бригады «Аль-Кассам» нанесли более 50 ударов по израильским военным позициям. Об этом заявили представители ХАМАС, сообщило РИА «Новости».
Бойцы военного крыла организации сумели пресечь линию обороны противника и совершить скоординированную атаку на позиции дивизии «Газа» и Южного округа армии оккупанта, говорится в заявлении.
Бригады «Аль-Кассам» утверждают, что оборона дивизии Израиля пала. Группировка продолжает вести бой на 25 позициях.
Утром 7 октября территория Израиля подверглась беспрецедентной по масштабу атаке из сектора Газа. Израиль начал ответные удары и объявил о начале полномасштабных военных действий. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, военные страны ведут « зачистку населенных пунктов от террористов ».
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее выразил благодарность президенту США Джо Байдену за поддержку. Он также заявил о необходимости длительной военной операции в секторе Газа.