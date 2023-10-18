ХАМАС заявил о готовности отпустить заложников, но с одним условием

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«Да, если будет введено прекращение огня, у нас не будет интереса в удерживании этих людей», - сказал он.

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что обострение военного конфликта на Ближнем Востоке можно урегулировать, если боевики ХАМАС сложат оружие и освободят заложников.

Помимо этого, он потребовал от Совбеза призвать палестинскую организацию к прекращению боевых действий и объявить движение террористическим. По словам Эрдана, ХАМАС схож с раковыми клетками, которые нужно уничтожить.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось утром 7 октября. Радикальная палестинская организация ХАМАС направила в сторону государства тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ответную операцию «Железные мячи».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мусульман присоединиться к коллективной молитве в поддержку палестинского народа. По его словам, 17 октября во всех чеченских мечетях тысячи людей молились за граждан Палестины. После ударов ЦАХАЛ по сектору Газа погибли примерно 2,8 тысячи человек. Также при обстрелах не меньше 10 тысяч палестинцев пострадали.