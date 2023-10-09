ХАМАС заявил о готовности к перемирию с Израилем — СМИ
Представители палестинского радикального движения ХАМАС заявили о готовности обсуждать с Израилем перемирие. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на боевиков.
«Мы открыты для обсуждения перемирия с Израилем», - заявили в палестинском движении.
Эскалация конфликта между боевиками ХАМАС и Израилем началась в субботу, 7 октября. Палестинские радикалы нанесли массовый ракетный удар по Израилю и взяли под контроль несколько населенных пунктов на юге страны.
Жертвами атаки стали 800 человек , четверо россиян объявили пропавшими без вести.
В ответ армия Израиля начала массированный обстрел сектора Газа, в котором, по данным на начало 2023 года, проживает порядка 2,3 миллиона человек. Как сообщили в палестинском Минздраве, жертвами ударов стали 576 человек. Почти три тысячи горожан получили ранения.
ХАМАС взял в плен более 100 заложников во время нападения на юг Израиля. Радикалы пообещали казнить заложников в ответ на удары израильских сил по жилым зданиям и гражданским объектам.