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«Мы открыты для обсуждения перемирия с Израилем», - заявили в палестинском движении.

Эскалация конфликта между боевиками ХАМАС и Израилем началась в субботу, 7 октября. Палестинские радикалы нанесли массовый ракетный удар по Израилю и взяли под контроль несколько населенных пунктов на юге страны.

Жертвами атаки стали 800 человек , четверо россиян объявили пропавшими без вести.

В ответ армия Израиля начала массированный обстрел сектора Газа, в котором, по данным на начало 2023 года, проживает порядка 2,3 миллиона человек. Как сообщили в палестинском Минздраве, жертвами ударов стали 576 человек. Почти три тысячи горожан получили ранения.

ХАМАС взял в плен более 100 заложников во время нападения на юг Израиля. Радикалы пообещали казнить заложников в ответ на удары израильских сил по жилым зданиям и гражданским объектам.