ХАМАС заявил, что Израиль отклонил предложение об освобождении еще двух заложников
Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль отклонил предложение об освобождении двух заложников. По информации РИА «Новости», ХАМАС планировал освободить заложников безо всяких условий.
«Вчера вечером мы уведомили катарских братьев, что мы освободим Нурит Исхак и Йохевид Эфшиц по гуманитарным причинам, без каких-либо условий. Однако оккупационное правительство отклонило это предложение», - цитирует агентство представителей движения.
Боевики ХАМАС ранее отпустили двух заложниц-американок. Эту информацию подтвердили в Израиле. Израильские военные встретили освобожденных на границе с палестинским анклавом и доставили их к родным, которые ждали на военной базе.
В секторе Газа в плену находится около 210 заложников. Около 300 военнослужащих ЦАХАЛ числятся погибшими. Пресс-служба Армии обороны Израиля допускает, что цифра может измениться.
Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль отклонил предложение об освобождении двух заложников. По информации РИА «Новости» , ХАМАС планировал освободить заложников безо всяких условий.