ХАМАС заявил, что Израиль отклонил предложение об освобождении еще двух заложников

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«Вчера вечером мы уведомили катарских братьев, что мы освободим Нурит Исхак и Йохевид Эфшиц по гуманитарным причинам, без каких-либо условий. Однако оккупационное правительство отклонило это предложение», - цитирует агентство представителей движения.

Боевики ХАМАС ранее отпустили двух заложниц-американок. Эту информацию подтвердили в Израиле. Израильские военные встретили освобожденных на границе с палестинским анклавом и доставили их к родным, которые ждали на военной базе.

В секторе Газа в плену находится около 210 заложников. Около 300 военнослужащих ЦАХАЛ числятся погибшими. Пресс-служба Армии обороны Израиля допускает, что цифра может измениться.

Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль отклонил предложение об освобождении двух заложников. По информации РИА «Новости» , ХАМАС планировал освободить заложников безо всяких условий.