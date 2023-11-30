ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме

«Операция стала естественным ответом на беспрецедентные преступления оккупации, включая жестокие массовые убийства в секторе Газа», - говорится в сообщении.

Сегодня утром по мирным жителям Иерусалима открыли огонь на остановке транспорта в районе перекрестка Гиват Шауль, недалеко от въезда в город. Появилось видео с места событий. По последним данным СМИ, погибли трое, пострадали еще не менее восьми человек.

Двоих подозреваемых нейтрализовали на месте.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в теракте ХАМАС. Он заявил, что «каждый террорист ХАМАС - сын смерти в Иерусалиме», а также в Газе и «на Западном берегу», сообщило РИА «Новости». Нетаньяху поблагодарил военнослужащих и мирных жителей, которые участвовали в ликвидации террористов.