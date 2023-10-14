ХАМАС высоко оценил позицию Путина по вопросу палестино-израильского конфликта

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«Высоко ценим позицию российского президента в отношении продолжающейся агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи и ударов по мирным жителям», - заявил ХАМАС.

Также там отметили, что приветствуют активные усилия, которые направлены на ударов со стороны Израиля по сектору Газа.

Израиль 7 октября подвергся ракетной атаке со стороны ХАМАС из сектора Газа. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». Израильское минобороны назвало своей целью на этой территории все объекты ХАМАС.

Вечером 13 октября армия обороны Израиля приступила к новым масштабным ударам по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Движение ХАМАС высоко оценило позицию президента России Владимира Путина по вопросу конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , сказано в заявлении группировки.